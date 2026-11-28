Der gordische Knoten ist zerschlagen: Der Motorradverband SAM wird Kollektivmitglied beim Motorrad-Landesverband Swiss Moto. Als erstes wird der Motocross-Breitensport aufgewertet.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Es würde den Rahmen dieser Berichterstattung sprengen, alle Nuancen und Verirrungen der Verbandshistorie der Schweizer Motorradszene adäquat zu beleuchten, deshalb die Kurzform: Es gibt in der Schweiz zwei Verbände, welche die Interessen der Motorradfahrer vertreten und Motorradrennen organisieren. Der Vorläufer von Swiss Moto, die Union Motocycliste Suisse, wurde 1914 in Genf gegründet und wurde lange Jahre geprägt von Präsidenten aus der Westschweiz.

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Swiss Moto ist Mitglied des Schweizer Sport-Dachverbandes Swiss Olympic und berechtigt, im Motorradsport die Titel Schweizer Meister zu vergeben in seinen Rennserien Motocross, Supermoto, Enduro, Trial und Strassenrennsport. Swiss Moto zählt rund 16.000 Mitglieder, 1700 lizenzierte Motorradsportler und ist Mitglied des Europa- und Welt-Dachverbandes, weshalb erfolgreiche Motorsportler ihre Karrieren in Europa- und Weltmeisterschaften fortsetzen können. Swiss Moto ist auf politischer Ebene aktiv und leistet mit der 2024 gegründeten Frauenkommission Pionierarbeit.