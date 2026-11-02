SWR-Intendant Kai Gniffke ist laut ARD-Gehaltsliste Top-Verdiener

Die neue ARD-Gehaltsliste offenbart: SWR-Chef Kai Gniffke verdiente 2025 mit über 400.000 Euro das meiste Geld. Alle Details zu den Vergütungen der Spitzenmanager.

Der Intendant des Südwestrundfunk s, Kai Gniffke, hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die höchste Gesamtvergütung unter den Führungskräften der ARD erzielt. Mit einem Einkommen von mehr als 400.000 Euro setzte er sich deutlich gegen seine Kollegen bei den anderen Landesrundfunkanstalten durch. Diese Erkenntnis geht aus einer am Montag veröffentlichten aktuellen Gehaltsliste hervor, die der Senderverbund öffentlich zugänglich gemacht hat.

Transparenz der Gehaltsstruktur bei ARD-Chefs

Kai Gniffke erzielte eine Grundvergütung in Höhe von 392.530 Euro. Zu diesem festen Jahresgehalt kamen Sachbezüge in der Höhe von 8.059 Euro hinzu, die unter anderem für die Nutzung eines Dienstwagens sowie für eine Bahncard vorgesehen waren. Rechnerisch ergibt sich daraus ein monatliches Bruttoeinkommen von rund 33.400 Euro für den 65-jährigen Medenschef. Die zwölfköpfige Führungsetage des gesamten ARD-Verbundes kassierte zusammen insgesamt über drei Millionen Euro. Dies unterstreicht die hohe Bedeutung der finanziellen Offenlegung für die Öffentlichkeitsarbeit der Anstalten.

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Wettbewerbsanalyse der Intendantenvergoetungen

Deutlich weniger als Gniffke erhielt der Chef des RBB, Ralf Ludwig, der 58-jährige Manager verzeichnete Gehaltseinnahmen von 294.015 Euro. Auch die Radio-Bremen-Intendantin Yvette Gerner, 59, lag mit 294.001 Euro fast auf dem gleichen Niveau wie ihr Kollege aus Berlin. Den vierten Platz belegte der HR-Chef Florian Hager mit 50 Jahren und einem Gehalt von 267.171 Euro. Der SR-Intendant Martin Grasmück, 56, erhielt 246.801 Euro, während RBB-Chefin Ulrike Demmer, 53, 233.925 Euro auf ihr Konto bekam. Diese Zahlen zeigen eine klare Hierarchie der Einkommensschalen innerhalb der Organisation.

Personalwechsel beeinflussen die Jahresgehaelter

Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg gab es im Jahr 2025 einen signifikanten Wechsel an der Spitze, der sich direkt auf die Auszahlungsummenniederschlug. Joachim Knuth, 67, der bis zum Ende des Monats August als Intendant amtierte, erhielt ein Gesamtpaket in Höhe von 258.836 Euro. Sein Nachfolger Hendrik Lünenborg, 54, übernahm das Amt im September. Da er nur für den Rest des Kalenderjahres tätig war, beliefen sich seine Bezüge auf 102.625 Euro. Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei der Deutschen Welle, wo Peter Limbourg, 66, bis September 2025 insgesamt 223.748 Euro erhielt.

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Hochbezahlte Programmmanager und Aufsichtsgremien

Nicht nur die Intendanten verdienen sechsstellige Beträge, auch andere Schlüsselpositionen sind hochdotiert. So erhielt die Programmdirektorin Christine Strobl, 55, im Jahr 2025 laut der ARD-Angaben 284.827 Euro an Jahresbezügen. Hinzu kamen 5.520 Euro Aufwandsentschädigung sowie 14.183 Euro für Sachbezüge. Die Summe für die 55-Jährige belief sich damit auf insgesamt 304.530 Euro. Die Vergütung der Geschäftsleitungen und überwiegend auch der Hauptabteilungsleiter wird außertariflich ausgehandelt. Die Intendanten bestimmen ihre Bezahlung nicht eigenständig.

Entscheidungsprozesse und Tarifvertraege der MA

Über die Höhe der Vergütungen entscheiden die jeweiligen Aufsichtsgremien der Rundfunkanstalten. In der Regel ist dies der für die Finanzkontrolle zuständige Verwaltungsrat, der die Gehaltsstrukturen genehmigt. Anders verhält es sich bei den tariflich beschäftigten Mitarbeitern in den Anstalten. Deren Gehälter ergeben sich ausschließlich aus verbindlichen Tarifverträgen zwischen den Rundfunkanstalten und den vertretenen Gewerkschaften. Maßgeblich für die Eingruppierung sind dabei die konkrete Tätigkeit, das Ausmaß der Verantwortung, die Komplexität der Aufgaben sowie die Berufserfahrung des jeweiligen Angestellten.