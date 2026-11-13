SWR3 Vereinachtsfeier Gewinnspiel: 2026er Termine und Gewinnkriterien

SWR3 verlost die Vereinsfeier mit Party-Truck und DJ. Infos zu Teilnahme, Voting-Terminen ab November 2026 und technischen Anforderungen für den Standort.

Südwestrundfunk verlost im Rahmen des Gewinnspiel s " SWR3 Vereinachtsfeier" eine komplette Weihnachtsparty für Vereinsmitglieder. Die Veranstaltung wird durch einen mobilen Party-Truck und Live- Entertainment eines SWR3 -DJs realisiert. Die Registrierung für die erste Chance im Zeitraum vom 14. November bis zum 19. November 2026 erfordert das Stichwort "ERSTE CHANCE" im Anmeldeformular auf der Website. Der Intendant des Senders, Kai Gniffke, ist als gesetzlicher Vertreter für die Durchführung des Wettbewerbs verantwortlich.

Preise und technische Ausstattung der Feier

Der Hauptgewinn umfasst eine Feier für maximal 50 Personen mit einer vollständigen Verpflegung. Dazu zählen Fingerfood, Snacks, Wurstwaren sowie verschiedene alkoholische Getränke wie Glühwein, Wein und Bier. Zusätzlich wird ein DJ des Senders die musikalische Unterhaltung übernehmen. Die Veranstaltung ist als mobile Party konzipiert, die direkt beim Verein vor Ort stattfindet. Die Teilnehmer müssen sich darauf einstellen, dass der gesamte Ablauf von der technischen Infrastruktur des eigenen Vereins abhängt.

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Termine und Ablauf des WhatsApp-Votings

Die Auswahl der Gewinner findet ausschließlich über ein Voting im offiziellen WhatsApp-Kanal des Senders statt. Im ersten Durchgang sind Abstimmungen vom 17. bis zum 19. November 2026 vorgesehen, wobei jede Runde etwa 24 Stunden dauert. Für die zweite Chance, bei der sich Vereine bis zum 3. Dezember 2026 registrieren können, sind mehrere Votings geplant. Diese finden vom 23. November bis zum 3. Dezember 2026 statt, wobei die letzte Runde 72 Stunden andauert. Die genauen Uhrzeiten für den Start der Abstimmungen liegen bei ca. 13:15 Uhr.

Anforderungen an Standort und Infrastruktur

Die teilnehmenden Vereine müssen spezifische räumliche und technische Voraussetzungen erfüllen, um den Truck empfangen zu können. Der benötigte Stellplatz muss eine ebene Fläche von 14,50 Metern Länge und 10,00 Metern Breite bei einer Höhe von 4,95 Metern (bzw. 8,50 Metern mit Fahnen) aufweisen. Da der Party-Truck ein Gewicht von ca. 40.000 kg hat, ist ein fester Untergrund zwingend erforderlich. Für Auf- und Abbau wird eine zusätzliche Fläche von 45,00 Metern Länge und 20,00 Metern Breite benötigt.

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Stromversorgung und Verantwortlichkeiten

Unmittelbar in der Nähe des Trucks, maximal 25 Meter entfernt, muss ein Starkstromanschluss mit 400 Volt und 63 Ampere vorhanden sein. Optional können auch zwei Anschlüsse mit je 32 Ampere genutzt werden. Die rechtliche Verantwortung für die Durchführung der Veranstaltung liegt beim gewinnenden Verein. Südwestrundfunk und die EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG übernehmen keine Haftung für die Veranstaltungssicherheit. Der Verein muss zudem Sanitäranlagen bereitstellen und einen Parkplatz für die Sattelzugmaschine freihalten.

Wichtige Hinweise zur Teilnahme

Nur Vereinsvorsitzende dürfen teilnehmen, sofern sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Sie müssen die Teilnahmebedingungen verstanden haben und der Nutzung des Party-Trucks zugestimmt haben. Es besteht kein Anspruch auf einen Wunschtermin für die Feier. Der Gewinn muss zu dem vom Sender festgelegten Zeitpunkt in Anspruch genommen werden, da er bei Nichtnutzung ersatzlos verfällt. Alle weiteren Details und rechtlichen Bedingungen sind auf der offiziellen Website einsehbar.