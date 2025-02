SWR3 Wunsch-Urlaub: Mit dem Mietwagen auf unvergessliche Roadtrips!

SWR3 verlost 16 Roadtrips im Wert von je 3.000 Euro nach Spanien, Griechenland oder Großbritannien. Teile dein Lieblingsland und gewinne einen unvergesslichen Urlaub!

SWR3 verlost 16 unvergessliche Roadtrip s im Wert von je 3.000 Euro! 15 davon kannst du im Radio gewinnen, einen Wertgutschein verlosen wir über Instagram. Du entscheidest, wohin die Reise geht! Wähle aus 15 Ländern - von Portugal über Italien bis Lettland ist alles dabei. Um im Radio zu gewinnen, musst du zwischen dem 17. und 21. Februar täglich zwischen 6 und 9 Uhr acht für das Reise land typische Begriffe innerhalb von 20 Sekunden wiederholen.

Um auf Instagram zu gewinnen, zähl die Anzahl der Autos auf einem Bild und kommentiere die Antwort unter dem Post. Wichtig: Die Teilnahmebedingungen solltest du dir unbedingt vorher durchlesen.





