KI-Modelle reden uns unsere Entscheidungen und unseren Charakter schön. Warum das ein Problem ist, zeigt ein Blick in die Philosophiegeschichte.

Sycophancy: Warum schmeichelnde Chatbots ein Problem sind". Mit einem heise-Plus-Abo können Sie den ganzen Artikel lesen. Trusted Publishing ersetzt Registry-Tokens in CI/CD-Pipelines durch kurzlebige Identitätsnachweise. npm, PyPI und crates.io setzen dies unterschiedlich um.

Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks sparen gegenüber Patronenmodellen enorm. Wir testen fünf auch für Familien spannende Multifunktionsdrucker ab 200 Euro. Trotz datensparsamer Einstellungen pflastert Werbung den Home-Bildschirm des modernen TV-Gerätes? Unsere Tipps helfen, Störenfriede mundtot zu machen.

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