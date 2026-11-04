Sydney Sweeney kauft Haus in Cotswolds neben Harry und Meghan

Hollywood-Star Sydney Sweeney erwägt Immobilienkauf in den Cotswolds. Nachbarn sind Prinz Harry und Herzogin Meghan. Details zum Umzug und Karrierevorteile.

Die US-amerikanische Schauspielerin Sydney Sweeney, bekannt durch ihre Hauptrollen in den Serien Euphoria und The White Lotus, sondiert derzeit die Möglichkeit eines Wohnsitzwechsels nach Großbritannien. Konkret steht eine Immobilie im Dorf Little Tew im Herzen der Cotswolds zur Diskussion. Dieses ländliche Gebiet hat sich in den vergangenen Jahren zu einer exklusiven Enklave für internationale Prominenz entwickelt, da es Ruhe und Diskretion bietet.

Nachbarschaft mit königlichem Schwerpunkt

Der potenzielle neue Wohnort von Sydney Sweeney ist bereits jetzt ein Treffpunkt für hochkarätige Gäste aus dem Königshaus und der Filmindustrie. Prinz Harry und Herzogin Meghan haben seit Ende August ihren festen Wohnsitz in dieser Region. Das Paar zog mit seinen beiden Kindern von Kalifornien in die Cotswolds um, nachdem sie zuvor auf einem Anwesen eines befreundeten Geschäftsmanns lebten. Inzwischen beziehen sie ein separates Haus auf demselben großzügigen Grundstück.

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Auch andere Stars wie David Beckham, Victoria Beckham, Kate Moss und Ellen DeGeneres mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi sind in der Gegend ansässig. Die Einheimischen in Little Tew, das rund 350 Einwohner zählt, sind an prominente Besucher gewohnt. Sie lassen die Gäste unbehelligt relaxen, was den Reiz dieses Ortes für viele Hollywood-Figuren ausmacht. Die Atmosphäre wird als idyllisch beschrieben und bildet einen starken Kontrast zum hektischen Leben in Los Angeles.

Karrierechancen durch lokale Infrastruktur

Neben dem privaten Lebensstil spielen auch berufliche Überlegungen eine zentrale Rolle bei dem möglichen Umzug von Sydney Sweeney. Die Schauspielerin hat Freunden gegenüber bereits angedeutet, dass sie künftig abwechselnd in den Vereinigten Staaten und in Europa leben möchte. Ein fester Standort in England würde ihr zudem Zugang zu wichtigen Produktionsstätten bieten, die für ihre Karriere relevant sein könnten.

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Rund eine Stunde von Little Tew entfernt befinden sich die Pinewood Studios in Iver Heath, Buckinghamshire. Diese Studios gelten als Heimat der legendären James-Bond-Filmsets und produzieren dort seit 1936 Filme für große Franchises wie Star Wars und Marvel. Sollte Sydney Sweeney tatsächlich eine Rolle im neuen James-Bond-Film von Amazon MGM Studios erhalten, wäre sie dank des kurzen Pendelwegs in der Lage, während der Dreharbeiten in ihrem eigenen Zuhause zu bleiben.

Reaktionen der lokalen Bevölkerung

Die Idee, dass Sydney Sweeney dauerhaft in die Nachbarschaft von Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen könnte, stößt bei Bewohnern der Cotswolds auf positive Resonanz. Eine Anwohnerin erklärte gegenüber Medien, sie finde es toll, wenn der Umzug zustande käme, da die Schauspielerin als nette Frau wahrgenommen werde. Die lokale Gemeinschaft schätzt die Diskretion der Prominenten und sieht keinen Grund zur Ablehnung neuer wohlhabender Zuzügler.

Sydney Sweeney selbst hat ihre Affinität zum britischen Landleben bereits öffentlich demonstriert. Ende 2025 postete sie auf Instagram Fotos von einer Reise nach England, auf denen sie als Pferdeliebhaberin zu sehen war. Insidern zufolge besuchte sie die Cotswolds in den vergangenen zehn Monaten zweimal und entwickelte dabei eine starke Verbindung zu der Region. Die Ruhe und die natürliche Schönheit des Gebiets scheinen ihr besonders gut zu gefallen.

Ein möglicher Umzug würde nicht nur den persönlichen Lebensstil der Schauspielerin verändern, sondern auch die soziale Dynamik in Little Tew weiter prägen. Während Prinz Harry und Herzogin Meghan seit Oktober öffentlichen Auftritten nachgehen, bleibt ihr Privatleben weitgehend privat. Sydney Sweeney könnte als weitere bekannte Persönlichkeit in diese geschlossene Gruppe integriert werden, ohne die bestehende Harmonie zu stören.