Sydney Sweeney's Wild Scene in "Euphoria": Son of Richard Gere Stars in Explicit Scene

In a new scene, Hollywood star Sydney Sweeney (28) and the son of film legend Richard Gere (76) are seen in an explicit scene. The son of the film legend plays a role in the series, and the scene is very explicit.

Nackt, nackter, " Euphoria "! Hollywood-Star Sydney Sweeney (28) sorgt mit einer neuen Szene für Schnappatmung – und diesmal spielt sogar der Sohn von Film-Legende Richard Gere (76, "Pretty Woman") mit!

Beide landen im Bett, was in der neusten Folge der Serie sehr explizit gezeigt wird. In der wilden Szene landet Cassie Howard (gespielt von Sydney Sweeney) auf einem PR-Date mit Nachwuchs-Filmstar Dylan Reid. Warum? Nachdem Cassie ihrengelöscht hat, sucht sie verzweifelt einen neuen Weg zurück ins Rampenlicht.

Vielleicht klappt das ja mit einer eingefädelten Romanze ... Aus dem harmlosen Treffen wird dann blitzschnell pure Ekstase und Eskalation! Interessant: Verkörpert wird der Womanizer von Homer Gere (26), Sohn von Richard Gere. Hollywood-Star Richard Gere (76) und sein Sohn Homer James Jigme Gere (26) im Mai bei den Filmfestspielen in Cannes.

Beide verstehen sich gut, haben eine enge Bindung. Was alle "Euphoria"-Fans sehen: Cassies hemmungslose Nacht mit Dylan! Das Zimmer danach? Komplett verwüstet!

Kaputtes Bett, heruntergerissenes Gemälde.. Die Kamera filmt das wilde Liebes-Chaos größtenteils aus Dylans Perspektive – und lässt Social Media explodieren! Viele User haben gemischte Gefühle. Tenor: Dass sich Sweeneys Rolle so hemmungslos zeigt, sei nix Neues mehr.

Aber wer ihr Bettpartner ist, interessiert die User sehr. Denn: Es war die erste Nacktszene vom Gere-Sohn. Sweeneys Charakter zeigt sich die gesamte Staffel über schon nackt und in wilden Szenen. Mehrere Zuschauer loben den 26-Jährigen in Kommentaren auf der Plattform X für seinen natürlichen Körperbau, der nicht komplett durchtrainiert mit Super-Muckis daherkommt.

Es sei "erfrischend", einen Darsteller ohne Super-Sixpack zu sehen. Homer Gere, hier in einer "Euphoria"-Szene, erzählte "Entertainment Tonight" im April 2026, dass er "jeden Tag" mit Papa Richard spreche. Es war total verrückt", sagte Gere im April bei der Premiere von "Euphoria" zu, als er gefragt wurde, wie es sei, an der Serie mitzuarbeiten.

"Das ist meine erste richtige Set-Erfahrung", fuhr er fort, "aber es ist ein Sprung ins kalte Wasser – im positiven Sinne. " Der Hollywood-Sprössling fängt gerade an, Fuß in der Traumfabrik zu fassen. Der Star-Nachwuchs aus Geres zweiter Ehe mit Schauspielerin Carey Lowell (65) hat erst vor wenigen Jahren angefangen, Kurzfilme zu drehen. Ende 2025 bis März 2026 stand er für die Ryan-Murphy-Produktion "The Shards" vor der Kamera, übernimmt in der kommenden Serie eine größere Rolle.

Carey Lowell (heute 65) und Richard Gere heirateten 2002 und trennten sich 2013. Die Scheidung wurde 2016 vollzogen. Sie 2025, dass sie Sexszenen nicht nervös machen.

"Ich finde, der weibliche Körper ist etwas sehr Kraftvolles. " Sie habe viele ihrer Oben-ohne-Szenen in "Euphoria" "ausgehandelt". Sydney: "Ich erzähle die Geschichte meiner Figur, also bin ich es ihnen schuldig, sie gut zu erzählen und das Notwendige zu tun.

" Die Schauspielerin hat kürzlich ihr Vermögen von rund 10 auf satte 40 Millionen US-Dollar (rund 35 Millionen Euro) vermehren können. Unter anderem mit Werbedeals und ihrer eigenen Dessous-Mark





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