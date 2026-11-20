Die Syrn Weihnachtskampagne von Sydney Sweeney sorgt für Kritik in den Kommentaren. Laut The Sun verdoppelte sich der Umsatz der Marke im dritten Quartal.

Die Schauspielerin Sydney Sweeney, 29 Jahre alt und bekannt aus der Serie Euphoria, hat mit einer neuen Weihnachtskampagne für ihre eigene Dessous-Marke Syrn die festliche Saison eingeläutet. Die Fotos erschienen auf Instagram und kommen Wochen vor dem Fest bei ihren Fans an. Sweeney präsentiert darin die neuen Designs von Syrn in winterlicher Kulisse.

Syrn kündigte die Kampagne auf Instagram mit den Worten an, dass es sich um den ersten Vorgeschmack auf die Saison der Verführerinnen handle. Für die Aufnahmen schlüpft Sweeney in weiße Spitzen-Dessous und verwandelt das Set in ein persönliches Winter-Wonderland.

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Syrn Weihnachtskampagne mit Spitze, Satin und Kunstschnee

Die Syrn Weihnachtskampagne setzt auf weiße Spitze, bordeauxroten Satin, Kunstschnee und weißes Fell. Sweeney kombiniert die neuen Designs mit rotem Lippenstift und glamourösen Wellen, sodass der Look insgesamt festlich wirkt.

Nach den Angaben der Kampagne schlüpfte Sweeney unter anderem in die Rolle von Cindy Lou Who aus dem Film How the Grinch Stole Christmas. Da die Figur im Original ein Mädchen ist, fiel diese Inszenierung einigen Nutzern besonders auf.

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Kritik an der Cindy-Lou-Who-Inszenierung in Kommentaren

Einige Nutzer werfen Sydney Sweeney in den Kommentaren unter den Instagram-Beiträgen vor, mit der Cindy-Lou-Who-Szene eine Kinderfigur für Dessous-Werbung zu sexualisieren. Dieser Vorwurf richtet sich direkt gegen die Gestaltung der Kampagne.

Unter den Kommentaren finden sich aber auch begeisterte Reaktionen. Ein Nutzer schwärmte mit den Worten 'Wahnsinn!!', ein anderer scherzte, nach dem Anblick der Fotos wohl erst einmal einen Kardiologen aufsuchen zu müssen. Die Reaktionen zeigen, wie unterschiedlich die Kampagne bei den Followern ankommt, die Sweeney auf Instagram rund 26 Millionen Mal folgen.

Umsatz verdoppelt und Vergleich mit Kim Kardashian

Laut einem Bericht der Zeitung The Sun soll Syrn seinen Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal verdoppelt haben. Die Angabe stammt damit aus der Berichterstattung des britischen Blatts und wird im vorliegenden Text nicht durch eigene Zahlen der Marke belegt.

Besonders die im September veröffentlichte Birthday-Boobs-Kollektion soll der Marke einen Rekordmonat beschert haben. Mit der Weihnachtskollektion tritt Sweeney nun in direkte Konkurrenz zu Kim Kardashian, die als 45-jährige Unternehmerin ebenfalls eine eigene Dessous-Marke betreibt.

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Für Fans bedeutet die Kampagne, dass die neuen Syrn Designs bereits vor dem Weihnachtsfest sichtbar sind und in den sozialen Netzwerken aktiv beworben werden. Ob die Debatte um die Cindy-Lou-Who-Szene die Verkäufe der Marke beeinflusst, lässt sich auf Grundlage der vorliegenden Angaben nicht beurteilen.