Sydney Sweeney trainiert sich für den Film "That's Why The Lady Is A Champ"

Der deutsche Trailer zum Film ist nun erhältlich. Sydney Sweeney verkörpert in dem Film Christy Martin, die in einer Kleinstadt in West Virginia aufwächst.

Für den Film " That's Why The Lady Is A Champ " hat sich die Schauspielerin Sydney Sweeney fast 14 Kilo Muskelmasse antrainiert. Der deutsche Trailer zum Biopic ist nun erhältlich.

Sydney Sweeney verkörpert in dem Film Christy Martin, die in einer Kleinstadt in West Virginia aufwächst. Sie nimmt an einem Boxturnier teil und geht prompt als Siegerin hervor. Der Veranstalter Jim beginnt jedoch, Kontrolle über ihr Privatleben auszuüben, und Christy heiratet ihren Trainer. Während sie Schritt für Schritt zum ersten weiblichen Superstar des Boxsports aufgebaut wird, wächst Jims Eifersucht, bis er schließlich auch vor körperlicher Gewalt gegen seine Frau nicht mehr zurückschreckt.

Der Film ist eine wahre Geschichte, die in Deutschland unter dem Titel "That's Why The Lady Is A Champ" gezeigt werden wird. Der Kinostart ist für den 10. September 2026 geplant. Sydney Sweeney hat sich für die Rolle fast 14 Kilo Muskelmasse antrainiert und zeigt in dem Film ihre Schauspielkunst.

Der Film ist ein Biopic über Christy Martin, die in den 1980er Jahren als Boxerin bekannt wurde





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