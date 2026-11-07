Sydney Sweeney und Stephen Kalyn küssen sich für The Housemaid 2

Sydney Sweeney und Stephen Kalyn knutschen für die Fortsetzung von The Housemaid. Fans trauern dem Paar aus Off Campus hinter, da Staffel 2 erst 2027 kommt.

Die Hollywood-Schauspielerin Sydney Sweeney (29) und Stephen Kalyn (28) haben in New York City für die Fortsetzung des Thrillers The Housemaid geküsst. Die Aufnahmen entstanden während der Dreharbeiten zu dem Film, der auf den Romanen der Bestsellerautorin Freida McFadden (46) basiert. Sydney Sweeney hatte bereits in der ersten Verfilmung die Hauptrolle übernommen. Die Fans reagieren auf die Bilder mit großer Bestürzung, da Stephen Kalyn international vor allem als Liebeskummer-Icon in der Serie Off Campus bekannt ist.

Dreharbeiten zu The Housemaid Fortsetzung

Die beiden Darsteller stehen mitten in den Produktionsarbeiten für den Kinofilm. Stephen Kalyn schlüpft in der Geschichte in die Rolle des Anwalts Brock Cunningham. Seine Figur geht eine Beziehung mit der von Sydney Sweeney verkörperten Millie ein. Statt der sportlichen Eishockey-Kleidung aus der Fernsehserie trägt der Schauspieler einen eleganten Anzug. Auch sein Äußeres hat sich deutlich gewandelt, da seine Haare nun dunkel gefärbt sind. Beide Figuren schlendern Hand in Hand durch die Straßen von New York. Die Inszenierung wirkt für viele Beobachter realistisch genug, um Fehlschlüsse zu provozieren. Die Szenen spielen eine zentrale Rolle in der handlungsgetriebenen Thriller-Story.

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Fans leiden um Off Campus Paar

Die Veröffentlichung der Knutschfotos sorgt für erhebliche Enttäuschung unter der Fangemeinde der Prime-Video-Serie Off Campus. Dort spielte Stephen Kalyn gemeinsam mit Mika Abdalla (26) die Charaktere Dean und Allie. Die Chemie zwischen den beiden Charakteren war in der ersten Staffel so intensiv, dass viele Zuschauer von einer echten Romanze ausgingen. Ihre vielsagenden Blicke und die Dynamik im Serienalltag wirkten extrem authentisch. Mittlerweile folgen rund vier Millionen Menschen Stephen Kalyn auf Instagram. Die emotionale Bindung der Fans an das fiktive Paar ist daher sehr stark ausgeprägt. Die neuen Bilder aus der Rolle des Anwalts Brock Cunningham treffen diese emotionale Resonanz direkt.

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Echte Beziehung im Kontrast zur Serie

Tatsächlich besteht im privaten Leben keine romantische Verbindung zwischen Stephen Kalyn und Mika Abdalla. Beide Schauspieler sind jedoch anderweitig vergeben. Die Trennung zwischen fiktiver Serie und privater Realität fällt den Zuschauern schwer. Die Serie Off Campus basiert auf den Büchern der Bestsellerautorin Elle Kennedy (44). Jeder Staffel steht ein anderes Liebespaar im Mittelpunkt. Die Autoren haben die Figuren so konstruiert, dass ihre Interaktionen maximale Spannung erzeugen. Sydney Sweeney ist eine der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Ihr Engagement für The Housemaid markiert einen direkten Übergang zu einer weiteren Buchverfilmung. Die Fortsetzung nutzt den aktuellen Erfolg der Autorin Freida McFadden aus.

Ausblick auf Off Campus Staffel 2

Für die Anhänger des Eishockey-Dramas gibt es jedoch eine positive Perspektive. Das Serienpaar Dean und Allie steht im Mittelpunkt der zweiten Staffel. Die Ausstrahlung ist für den 28. April 2027 geplant. Dann wird die Liebesgeschichte der Charaktere weitergeführt. Die Fans können also wieder mit dem Paar mitfiebern, ohne dass die aktuelle Realität der Schauspieler durchkreuzt wird. Die Wartezeit auf die Fortsetzung der Prime-Video-Serie ist daher zwar lang, aber das Ergebnis verspricht eine direkte Fortsetzung der bekannten Dynamik. Bis dahin bleibt die Rolle von Brock Cunningham in The Housemaid die dominierende Narrative für Stephen Kalyn.