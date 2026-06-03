Sylt gibt dem Hindenburgdamm den Namen zurück

Die Gemeinde Sylt und das Organisationsteam für das Jubiläumsjahr 2027 haben beschlossen, den Namen des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg nicht mehr zu verwenden. Der Syltdamm wird künftig offiziell nur noch Syltdamm genannt.

Die wichtigste Verbindung der Insel Sylt erhält einen neuen Namen. Der bisherige " Hindenburgdamm " wird künftig offiziell nur noch Syltdamm genannt. Die Gemeinde Sylt und das Organisationsteam für das Jubiläumsjahr 2027 haben am Montagabend im Wenningstedter Saal am Kliff beschlossen, den Namen des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg nicht mehr zu verwenden.

In der offiziellen Kommunikation und bei allen Feierlichkeiten soll ausschließlich vom "Syltdamm" gesprochen werden. Der Syltdamm ist die einzige feste Landverbindung zur Insel Sylt. Ohne den Damm wäre Sylt nur per Fähre oder erreichbar. Für viele Urlauber beginnt hier die Reise auf die Insel - und für Sylter ist er bis heute die zentrale Verkehrsader.

Der Syltdamm wurde 1927 eröffnet und war damals nach Hindenburg benannt worden. Nun, 100 Jahre später, zieht die Insel einen Schlussstrich. Mit der Entscheidung fiel zugleich der offizielle Startschuss für die Vorbereitungen zum großen Jubiläum 2027. Ein Stück Geschichte bleibt - aber der Name ändert sich.

Der Name des ehemaligen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg ist in der Kritik, da er entscheidende politische Entscheidungen getroffen hat, die als Türöffner für das NS-Regime angesehen werden. Hindenburg selbst war kein Nationalsozialist, aber seine Entscheidungen haben den Weg für Hitlers Diktatur geebnet. 1933 ernannte er Hitler zum Reichskanzler und unterzeichnete die sogenannte Reichstagsbrandverordnung und das Ermächtigungsgesetz, mit denen demokratische Grundrechte außer Kraft gesetzt wurden





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