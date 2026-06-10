Sylvester Stallone beweist in 'Cop Land' sein Schauspiel-Talent

Der Actionheld zeigt in der Krimi-Ballade 'Cop Land', dass er auch als Charakterdarsteller überzeugen kann. Als schwerfälliger Vorstadtsheriff liefert er eine beeindruckende Leistung ab und kämpft gegen Korruption und für seine Würde.

Sylvester Stallone beweist in ' Cop Land ', dass er mehr ist als nur ein muskelbepackter Actionheld. Als schwerfälliger Vorstadtsheriff liefert er eine beeindruckende Leistung ab und zeigt, dass er auch als Charakterdarsteller überzeugen kann.

Der Film handelt von einem korrupten Polizisten, der versucht, zwei tote Jugendliche zu decken. Doch der Sheriff Freddy Heflin erkennt die Wahrheit und kämpft gegen die Korruption. Stallone spielt die Rolle des phlegmatischen Verlierers überzeugend und zeigt eine beeindruckende Wandlung, während er versucht, seine Würde zurückzugewinnen. Der Film ist ein echter Klassiker und ein Muss für Fans des Genres





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