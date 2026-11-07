Sylvester Stallone: Eklatante Enthüllung zu Steven Seagals Abwahl bei The Expendables

Sylvester Stallone widerlegt die Lüge von Steven Seagal: Dieser wollte laut Stallone dringend bei The Expendables 3 mitwirken, wurde aber abgelehnt. Die wahren Gründe.

Sylvester Stallone hat die öffentliche Darstellung von Steven Seagal zu dessen Ausstieg aus der Filmreihe The Expendables als eklatante Falschdarstellung entlarvt. Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur wies in einem aktuellen Podcast-Auftritt die Behauptung des siebzigjährigen Actionstars zurück, er habe das Angebot für den dritten Teil bewusst abgelehnt. Stattdessen sei Seagal verzweifelt darum gebettelt, Teil des Casts zu werden, jedoch nicht ausgewählt worden.

Die Lüge um das abgelehnte Angebot

Steven Seagal hatte sich kurz vor der Kinopremiere von The Expendables 3 in Interviews geäußert und behauptet, er sei von Sylvester Stallone nicht eingeladen oder habe das Angebot aus persönlichen Gründen abgelehnt. Er begründete dies zuvor damit, dass das Leben zu kurz sei, um sich mit bestimmten Personen zu umgeben, nannte dabei jedoch keine Namen. Diese Version der Ereignisse widerspricht der direkten Aussage von Stallone, der Seagals Verhalten als puren Unsinn charakterisierte. Der Rocky- und Rambo-Star erklärte ohne Umschweife, dass Seagal das Gegenteil von dem tat, was er der Öffentlichkeit erzählte.

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Stallone betonte in seiner Antwort schroff, dass Seagal nicht abgelehnt wurde, weil er sich zurückzog, sondern weil Stallone ihn nicht wollte. Er fragte rhetorisch in die Runde, warum Seagal eine solche Lüge erzählen würde, wenn die Realität so klar sei. Die Aussage, er habe um die Teilnahme gebeten, unterstreicht die Dynamik zwischen den beiden Action-Legenden und entkräftet Seagals Narrativ der eigenmächtigen Abwahl.

Historischer Kontext und Karriereverlauf

Die Geschichte von Steven Seagal ist geprägt von einem steilen Aufstieg in den 1990er Jahren. Mit fünf aufeinanderfolgenden Kassenschlagern wie Nico, Hard to Kill, Zum Töten freigegeben, Deadly Revenge - Das Brooklyn-Massaker und Alarmstufe Rot zementierte der heute 74-Jährige seinen Status als unangefochtener Action-Star weltweit. Diese Erfolge hätten ihn theoretisch bestens qualifiziert, in die Reihe der The-Expendables-Filme aufgenommen zu werden. Dennoch blieb er in allen bisher produzierten Teilen der Serie außen vor, obwohl die Filme gezielt auf etablierte Action-Helden setzten.

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Stallone räumt ein, dass Seagal zu Beginn seiner Karriere respektable Leistungen zeigte. Es gab einmal eine kurze Zeit, in der es so aussehen konnte, als ob Seagal den etablierten Größen wie Stallone und Arnold Schwarzenegger den Rang ablaufen könnte. Doch im Laufe der Jahre veränderte sich Seagals Weg. Stallone vermutet, dass der Schauspieler nicht mehr regelmäßig Actionfilme dreht und sich sein Leben in eine ganz andere Richtung entwickelte, wobei er erwähnt, dass Seagal derzeit in Russland lebe. Dies steht im Kontrast zu den aktiven Phasen der anderen Beteiligten der Expendables-Reihe.

Der Konflikt mit Jean-Claude Van Damme

Hinter Seagals damaligem Ausschluss aus dem Projekt könnte der langjährige, private Konflikt mit seinem Kollegen Jean-Claude Van Damme gestanden haben. Van Damme war in The Expendables 2 als Antagonist im Film zu sehen. Fans und Medienberichten zufolge führten die beiden Stars über viele Jahre hinweg eine heftige Fehde gegeneinander. Diese persönliche Spannungsquelle ist ein entscheidender Faktor für das Verständnis der Casting-Entscheidungen in Hollywood-Blockbuster-Projekten.

Erst im Jahr 2025 soll dieser lange andauernde Streit zwischen den beiden Action-Größen beigelegt worden sein. Bis dahin war die Atmosphäre zwischen den beiden Männern stark angespannt, was die Einbindung beider in ein Ensemble-Project wie die Expendables-Serie unmöglich gemacht hätte. Stallones Kommentare deuten darauf hin, dass Seagals Vorwand, man wolle nicht mit gewissen Leuten zusammenarbeiten, sich indirekt auf diese Konfliktsituation bezog, auch wenn er es nie explizit aussprach.

Auswirkungen auf das Image der Schauspieler

Die öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen Action-Stars der 90er Jahre haben sich in der digitalen Ära stark verändert. Waren Stars wie Seagal und Stallone in früheren Zeiten durch Serientabus und den Verzicht auf B-Produktionen fast unantastbare Götter, die nur auf der großen Leinwand greifbar waren, so hat dies heute nachgelassen. Heute umrankt kein Mythos mehr die Schauspieler, da soziale Netzwerke wie Instagram und TikTok ihre Privatleben und Meinungen direkt zugänglich machen. Diese Transparenz führt dazu, dass interne Machtkämpfe und abgelehnte Angebote schnell zum öffentlichen Gesprächsstoff werden.

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Stallones direkte Antwort zeigt, wie wichtig es heute ist, die narrative Kontrolle über die eigene öffentliche Wahrnehmung zu behalten. Während Seagal versuchte, sein Image als wählerischer Star zu wahren, wurde er durch Stallones offenes Geständnis als nachtragend und lügenhaft dargestellt. Diese Enthüllung dient nicht nur der Korrektur historischer Fakten, sondern zeigt auch die brüchige Natur von Promi-Imagekampagnen. Für die Fans der Action-Genre bleibt die Frage, wann oder ob eine Versöhnung der beiden Stars für zukünftige Projekte realistisch ist, offen. Die aktuelle Situation deutet jedoch darauf hin, dass die Wunden des Konflikts mit Van Damme und die daraus resultierende Exklusion von Seagal aus dem Expendables-Universum bis heute nachwirken.