Sylvester Stallone: Künstliche Intelligenz hätte Rambo-Prequel geprägt

Sylvester Stallone hat Details zu einem geplanten Rambo-Prequel preisgegeben, bei dem künstliche Intelligenz eine Rolle spielen sollte. Das Projekt kam jedoch nie zustande.

Sylvester Stallone hat Details zu einem geplanten Rambo -Prequel preisgegeben, bei dem künstliche Intelligenz eine Rolle spielen sollte. Das Projekt kam jedoch nie zustande. Stallone beschrieb seine Vision für die Vorgeschichte von John Rambo , die lange bevor einem anderen Prequel-Projekt mit Noah Centineo ins Spiel kam.

Er wollte Rambo am Anfang als den nettesten Typen der Schule zeigen, als Jahrgangsbesten, als Abschlussballkönig. Der Militärdienst sollte dann zum radikalen Wendepunkt werden. Rambo sollte nach Vietnam gehen, in dem Glauben, es werde ein kurzer Einsatz, ein Drei-Wochen-Hit-and-Run. Stattdessen sollte er Gefangenschaft, Folter und den Tod seiner Freunde erleben.

Diese Erfahrungen sollten den späteren Einzelkämpfer erst geformt haben. Stallone dachte über neue technische Wege nach, um diese frühe Phase authentisch zu erzählen. Er dachte, man könne das mit künstlicher Intelligenz machen, gemeint war kein klassisches De-Aging, sondern eine weitergehende digitale Rekonstruktion seines jüngeren Ichs. Doch dazu kam es nicht mehr.

Stallone räumte ein, dass man zu lange gezögert habe. Wir haben zu lange prokrastiniert, dann haben es andere übernommen, so der Schauspieler, der dem nun entstehenden Projekt dennoch viel Glück wünscht





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