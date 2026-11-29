Sylvester Stallone offenbart Pläne für ein Tulsa-King-Spin-off mit Arnold Schwarzenegger. Die beiden Action-Legenden könnten nach 12 Jahren erneut zusammenwirken.

Sylvester Stallone hat in einem aktuellen Interview detailliert enthüllt, dass er konkrete Vorstellungen für ein neues Projekt hat, das seine Karriere mit der eines seiner größten historischen Konkurrenten verbinden könnte. Der Schauspieler und Produzent äußerte seinen starken Wunsch, eine Spin-off-Serie zu seiner aktuellen Erfolgsshow " Tulsa King" zu produzieren, in der Arnold Schwarzenegger die zentrale Rolle übernehmen soll. Diese Ankündigung markiert einen signifikanten Moment für beide Hollywood-Größen, da sie seit über einem Jahrzehnt nicht mehr gemeinsam vor der Kamera gestanden haben.

Die letzte gemeinsame Arbeit von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger auf der großen Leinwand erfolgte im Jahr 2014 mit der Veröffentlichung des Films "The Expendables 3". Dieser Zeitraum erstreckt sich bereits über 12 Jahre, was eine lange Dauer in der schnelllebigen Unterhaltungsindustrie darstellt. Obwohl die beiden Stars in den 1980er und 1990er Jahren als die dominanten Actionhelden ihrer Generation galten, waren sie zu dieser Zeit auch als große Rivalen in Hollywood bekannt. Ihre Beziehung hat sich im Laufe der Zeit jedoch grundlegend gewandelt, und beide schätzen ihre Freundschaft heute zutiefend, was ihre Zusammenarbeit in Filmen wie "Escape Plan" widerspiegelt.

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Konkrete Vision für ein Spin-off Projekt

Stallone beschrieb in seinen Ausführungen eine spezifische Vision für die geplante Serie, die auf einer perfekten Welt basieren würde, in der die Figuren der beiden Schauspieler als Kameraden agieren. In diesem Szenario würden sich die Charaktere von Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger treffen und miteinander interagieren, ähnlich wie dies in der "The Expendables"-Reihe der Fall ist. Der Produzent hofft auf die Zustimmung des 76-jährigen Österachers, um diese fantasievolle Idee in die Realität umzusetzen und den Fans eine weitere Kooperation der beiden Ikonen zu ermöglichen.

Im Mittelpunkt von Stallones aktueller Serie "Tulsa King" steht die Figur Dwight "The General" Manfredi, ein verschlagener Gangster-Patriarch, der in der Streaming-Ära zu einem unerwarteten Späterfolg führt. Die Geschichte dreht sich um einen erfahrenen Auftragskiller namens Russell Lee Washington Jr., gespielt von Samuel L. Jackson, der in der dritten Staffel eingeführt wurde. Diese Figur verlässt New York City, setzt sich nach Frisco in Texas ab und versucht, nach dem Vorbild von Dwight Manfredi ein eigenes kriminelles Imperium aufzubauen, was den Grundstein für mögliche Spin-offs legen könnte.

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Marktposition und Konkurrenz im Streaming-Markt

Während Sylvester Stallone mit "Tulsa King" enorme Erfolgserlebnisse verbucht, war die Situation für Arnold Schwarzenegger in diesem Bereich weniger günstig. Die Netflix-Actionserie "FUBAR", in der der ehemalige Gouverneur die Hauptrolle übernahm, wurde nach Ausstrahlung von zwei Staffeln offiziell eingestellt. Dieser Kontrast zwischen dem anhaltenden Boom von Stallones Produktion und dem Scheitern von Schwarzenegers Projekt könnte die Dynamik für ein potenzielles gemeinsames Projekt beeinflussen, da die Erfolgsquote eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung und Produktion solcher High-Budget-Serien spielt.

Die Idee für ein Spin-off könnte darauf abzielen, Arnold Schwarzeneggers Figur ähnlich wie Russell Lee Washington Jr. einzuführen, um auf das etablierte Universum von "Tulsa King" aufzubauen. Vorschläge für den Titel eines solchen Ablegers reichen von "Miami King" bis hin zu "Boston King", wobei der genaue Schauplatz noch nicht feststeht. Solche geografischen Verschiebungen sind typisch für die Genre-Tradition von Polizeidramen und Gangster-Serien, die ihre Handlungsorte häufig wechseln, um neue Konflikte und Dynamiken zu erzeugen.

Termine und zukünftige Verpflichtungen der Schauspieler

Ein wesentlicher Faktor für die Realisierung dieses Traums ist die Verfügbarkeit von Arnold Schwarzenegger. Der Schauspieler hat in den kommenden Monaten einen dicht gefüllten Terminkalender mit bereits bestätigten Projekten. Dazu gehören die Fortsetzung "King Conan", der Film "Phantom Kommando 2" sowie ein weiterer Teil der "Predator"-Reihe. Diese Verpflichtungen stellen eine erhebliche Hürde dar, da sie erhebliche zeitliche Ressourcen binden und es schwierig machen, einen passenden Zeitraum für Dreharbeiten zu einem Spin-off zu finden.

Trotz der terminlichen Engpässe bleibt die Idee eines gemeinsamen Auftritts hochaktuell, da die Fans auf diese Kooperation seit der Veröffentlichung von "The Expendables 3" warten. Die chemie zwischen den beiden Stars ist seit Jahren bekannt und trägt dazu bei, dass jedes Gerücht über eine Wiederbelebung ihrer Zusammenarbeit für großes Aufsehen sorgt. Ob Sylvester Stallone seine Vision eines "Tulsa King"-Spin-offs mit Arnold Schwarzenegger tatsächlich realisieren kann, wird sich in den kommenden Monaten zeigen, abhängig von den Verträgen und den Produktionsterminen der genannten Filme.