Sylvester Stallone möchte in einem Tulsa King Spin-off wieder mit Arnold Schwarzenegger zusammenarbeiten. Die Pläne für ein neues Action-Abenteuer stehen im Raum.

Sylvester Stallone hat in einem neuen Interview seine ambitionierten Pläne für ein Spin-off der Streaming-Serie Tulsa King enthüllt, in dem er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger vor der Kamera stehen soll. Diese Ankündigung markiert ein signifikantes Comeback für das legendäre Action-Duo, das seit dem Jahr 2014 für The Expendables 3 nicht mehr gemeinsam in einem Filmprojekt aufgetreten ist. Die zwölfjährige Pause zwischen ihren gemeinsamen Auftraten unterstreicht die historische Bedeutung dieses Moments für Fans des Action-Genres.

Die Vision für ein Tulsa King Spin-off Projekt

Stallone skizzierte detailliert, wie er sich die Interaktion zwischen seinen beiden ikonischen Charakteren vorstellt. In einer perfekten Welt würde er ein Spin-off drehen, das die Hauptrolle von Schwarzenegers Figur in dessen eigener Serie etabliert. Die Handlung sollte sich dabei an der Dynamik aus The Expendables orientieren, wo sich die Figuren als Kameraden treffen und austauschen. Stallone betonte explizit, dass er auf die Zustimmung von Schwarzenegger hofft, um diese Fantasie in die Realität umzusetzen.

Also read Der neue 'Rocky'-Film könnte zum nächsten großen Oscar-Sieger werden – selbst Sylvester Stallone traute seinen Augen nicht!

Dieser Vorschlag knüpft nahtlos an den aktuellen Erfolg von Stallones Serie Tulsa King an, die im Streaming-Zeitalter als verspäteter Triumph gefeiert wird. Die Serie präsentiert Stallone als Dwight The General Manfredi, einen verschlagenen Gangster-Patriarchen, der sein eigenes Imperium aufbaut. Die Struktur der Serie bietet damit die ideale Grundlage, um einen neuen Charakter in das bestehende Universum zu integrieren und potenziell eine weitere Ablegerserie zu starten.

Ungleiche Chancen für Schwarzenegger und Stallone

Während Sylvester Stallone mit Tulsa King auf große Resonanz stößt, zeigt sich das Gegenteil bei den jüngsten Projekten von Arnold Schwarzenegger. Dessen Netflix-Actionserie FUBAR wurde nach nur zwei Staffeln eingestellt, was die aktuelle Situation des ehemaligen Gouverneurs und Filmschaffenden deutlich beleuchtet. Dieser Kontrast unterstreicht, warum ein solches Spin-off für Schwarzenegger strategisch interessant sein könnte, um seine Präsenz im Streaming-Markt zu festigen.

Advertisement

Die Idee eines solchen Crossovers gewinnt zudem an Gewicht durch die Einführung neuer Charaktere in der dritten Staffel von Tulsa King. Russell Lee Washington Jr., dargestellt von Samuel L. Jackson, verlässt New York City und zieht nach Frisco in Texas. Dort baut er nach dem Vorbild seines Freundes Dwight Manfredi ein eigenes Kriminellenimperium auf, was zeigt, wie das Format für spin-off-ähnliche Entwicklungen genutzt wird.

Mögliche Szenarien und nächste Schritte

Sollte Arnold Schwarzenegger das Angebot annehmen, ließe er sich möglicherweise auf eine ähnliche Weise in die Welt von Tulsa King einführen. Die Vorstellung eines Spin-offs mit Titeln wie Miami King oder Boston King könnte eine vielversprechende Entwicklung für das Franchise darstellen. Solche Erweiterungen würden nicht nur die Reichweite der ursprünglichen Serie erhöhen, sondern auch neue narrative Möglichkeiten eröffnen, die über den aktuellen Handlungsort Tulsa hinausgehen.

Die Realisierung dieser Pläne hängt jedoch stark von der Verfügbarkeit und dem Interesse von Arnold Schwarzenegger ab. Derzeit konzentriert sich sein Terminkalender auf andere wichtige Projekte. Dazu gehören die Fortsetzung King Conan, der zweite Teil der Phantom-Kommando-Reihe sowie ein neuer Predator-Film. Diese Verpflichtungen machen es unwahrscheinlich, dass er kurzfristig für ein neues Projekt zur Verfügung steht.

Die historische Rivalität und aktuelle Freundschaft

Die Beziehung zwischen Stallone und Schwarzenegger hat sich im Laufe der Jahre stark gewandelt. In den 1980er und 1990er Jahren galten die beiden als die größten Rivalen Hollywoods und konkurrierten um die Position der führenden Actionstars des Planeten. Diese Rivalität prägte eine ganze Ära des Kinos und schuf eine intensive öffentliche Spannung zwischen den beiden Stars, die bis heute nachhallt.

Advertisement

Heute haben sich die beiden zu guten Freunden entwickelt, was ihre Zusammenarbeit in Filmen wie Escape Plan ermöglicht hat. Fans schauen diese Produktionen oft vor allem wegen der chemistry zwischen den beiden Hauptdarstellern, auch wenn die Handlungen als leidlich spannend beschrieben werden. Diese persönliche Dynamik bildet die Grundlage für Stallones Hoffnungen auf ein weiteres gemeinsames Projekt, das die Fans schon seit langer Zeit erwarten.

Die Ankündigung von Stallone markiert somit einen Meilenstein in der Karriere beider Schauspieler. Sie verbindet die Nostalgie der goldenen Ära des Actionkinos mit den modernen Anforderungen des Streaming-Marktes. Ob die Pläne eines Tulsa King Spin-offs mit Arnold Schwarzenegger tatsächlich umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Die Zustimmung von Schwarzenegger und die Produktion der laufenden Projekte bleiben die entscheidenden Faktoren für die Zukunft dieses potentiellen Crossovers.