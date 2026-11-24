Sylvester Stallone kündigt ein potentielles Spin-off von Tulsa King an, in dem Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle übernehmen könnte. Details zum Konzept.

Der Hollywood -Star Sylvester Stallone hat in einem jüngsten Interview die Idee für ein neues Projekt enthüllt, das zwei der größten Actionikonen der Filmgeschichte vereinen könnte. Stallone äußerte den Wunsch, eine Spin-off-Serie zu seiner erfolgreichen Serie Tulsa King zu entwickeln, in der Arnold Schwarzenegger die Hauptrolle übernehmen würde. Diese Ankündigung markiert die erste ernsthafte Kooperation der beiden Schauspieler seit mehr als einem Jahrzehnt.

Die Idee für ein Tulsa-King-Spin-off

Stallone beschrieb ein Szenario, in dem die Figuren der beiden Schauspieler zusammentreffen und sich wie Kameraden verhalten. In seiner Fantasiewelt würden sich ihre Charaktere begegnen und austauschen, ähnlich wie in der Expendables-Reihe. Der Schauspieler hofft, dass Schwarzenegger Interesse an diesem Projekt zeigt und der Idee zustimmt. Dieses Vorhaben zielt darauf ab, die Synergien des aktuellen Streaming-Marktes für ein neues Format zu nutzen.

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Historischer Hintergrund der Hollywood-Legenden

Die gemeinsame Karriere von Stallone und Schwarzenegger ist geprägt von Rivalität und späterer Freundschaft. In den 1980er und 1990er Jahren galten die beiden als die größten Konkurrenten Hollywoods im Action-Genre. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt vor der Kamera findet sich in The Expendables 3 aus dem Jahr 2014. Das bedeutet, dass bereits 12 Jahre vergangen sind, seit sie zusammen filmt. Trotz dieser langen Pause bleibt die Faszination für ihre Zusammenarbeit groß.

Karriereentwicklung und aktuelle Projekte

Während Stallone mit Tulsa King und der Figur des Dwight Manfredi einen späten Erfolg im Streaming-Zeitalter feiert, verlief die Karriere von Schwarzenegger unterschiedlich. Seine Netflix-Serie FUBAR endete nach zwei Staffeln. Aktuell steht Schwarzenegger vor zahlreichen Verpflichtungen, darunter die Fortsetzungen King Conan und Phantom Kommando 2. Zusätzlich plant er die Dreharbeiten zu einem weiteren Predator-Film. Diese Projekte machen die Verfügbarkeit des Schauspielers für ein neues Spin-off unsicher.

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Mögliche Charaktereinsätze und Szenarien

In der dritten Staffel von Tulsa King wurde der Charakter Russell Lee Washington Jr. eingeführt, gespielt von Samuel L. Jackson. Dieser erfahrene Auftragskiller verlässt New York City und siedelt sich in Frisco, Texas, an. Dort baut er nach dem Vorbild von Dwight Manfredi ein eigenes Imperium auf. Ein ähnliches Szenario könnte für Arnold Schwarzenegger in Betracht gezogen werden.

Zukunftsaussichten und Zuschauererwartungen

Falls die Serie Tulsa King auf große Resonanz stößt, könnte ein Spin-off mit Schwarzenegger realisiert werden. Denkbar sind Titel wie Miami King oder Boston King, die die geografische Expansion des Franchises widerspiegeln. Die Entscheidung liegt letztlich bei Schwarzenegger, der zwischen seinen aktuellen Filmen und neuen Serienangeboten abwägen muss. Die Fans warten gespannt auf eine mögliche Bestätigung dieses einzigartigen Duos in einer neuen Serie.