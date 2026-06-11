Sylvester Stallone's Best Action Film: "Rambo IV" or Something Else?

Sylvester Stallone, the star of iconic action films like "Rambo" and "Rocky," has revealed his personal favorite among his action-packed movies. He chose "Rambo IV" as his best work in the genre, but the choice may surprise some fans.

Sylvester Stallone hat so manch einen Action -Kracher vorzuweisen. Doch welches davon ist sein bestes Werk? Er selbst liefert euch die Antwort auf diese diskutable Frage.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Sylvester Stallone hat mit seiner Ikone "Rambo" eine Reihe von Action-Filmen geschaffen, die über Jahrzehnte hinweg durch Schlachtfelder gekämpft haben.

Eines dieser Streifen wählte der Schauspieler nun zu dem absoluten Highlight in seiner Karriere als Action-Star, doch die Wahl dürfte manch einen Action-Fan verblüffen. Einige Fans wählten "Rambo IV" (2008) als Stallone"s bestes Action-Film seiner Karriere. Das Revival der Reihe wurde damals mit schlechten Kritiken abgestraft, aber Stallone selbst lobte es als "einen der ehrlichsten Action-Filme, die ich je gemacht habe". John Rambo ist einer der tödlichsten Charaktere der Filmgeschichte.

Mit welchen Figuren ihr euch darüber hinaus besser nicht anlegen solltet, verrät euch unser Video. In einem Gespräch mit The Hollywood Reporter verriet Sylvester Stallone zudem, wie es um die Zukunft des Franchise steht. Denn nachdem der in die Jahre gekommene Darsteller 2019 seine vorerst letzte Schlacht in "Ich glaube, es wird passieren" absolvierte, ist die Zukunft des Franchise noch offen.

"Ich glaube, es wird passieren. Ich wollte es wie eine Ken-Burns-Dokumentation über Vietnam aufziehen, in der man den jungen Rambo als aufgeschlossenen Typen, als Football-Kapitän, einführt und dann erfährt man, warum er zu Rambo wird. Aber was sie machen wollen, ist eine moderne Geschichte, in der ich den Stab weiterreiche.

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