Sylvester Stallone schämt sich für Karriereflaute in den frühen 2000ern

Im Podcast seiner Töchter gestand Sylvester Stallone, dass er sich für die Zeit um die Jahrtausendwende schämt, als seine Karriere stagnierte und er sich als Vater wertlos fühlte.

Sylvester Stallone war vor einiger Zeit im Podcast Unwaxed seiner Töchter Sophia und Sistine zu Gast. Dabei machte der Schauspieler eine überraschende Enthüllung: Er schämt sich zutiefst für eine Phase seines Lebens, in der er sich als Vater wertlos fühlte.

Die frühen 2000er Jahre waren für den Action-Star eine schwierige Zeit. Nach seinen monumentalen Erfolgen mit Rocky und Rambo in den 70ern und 80ern, versiegten die Angebote für hochkarätige Rollen. Stattdessen drehte Stallone eine Reihe von Filmen, die sowohl von der Kritik als auch vom Publikum verrissen wurden. Er gab zu: Ich schämte mich, euer Vater zu sein.

Ich fühlte mich so wertlos. Ihr wusstet nicht einmal, womit ich mein Geld verdiene. Er wandert einfach herum und sieht deprimiert aus. Diese Aussage zeigt, wie sehr ihn der Karriereknick belastete.

Die Scham war so groß, dass er sich vor seinen eigenen Töchtern verstecken wollte. Stallone befand sich in einer kreativen und persönlichen Krise, aus der er erst durch die Rückkehr zu seinen Wurzeln fand. Im Rahmen des Podcasts sprach er auch über die rohen Emotionen, die er in dieser Zeit durchlebte. Er fühlte sich als Versager, der seinen Kindern nichts bieten konnte.

Dabei war sein Wunsch, ein guter Vater zu sein, stets präsent. Die Verletzlichkeit, die er in dieser Offenbarung zeigte, machte ihn sympathisch und zeigte eine Seite, die man von dem muskelbepackten Actionhelden selten sieht





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