Sylvester Stallone widerlegt Gerücht um Steven Seagal und The Expendables

Sylvester Stallone klärt auf: Steven Seagal habe um eine Rolle in The Expendables 3 gebettelt. Das Gerücht, er habe abgelehnt, ist laut dem Actionstar eine Lüge.

Sylvester Stallone hat ein seit Jahren zirkulierendes Gerücht über Steven Seagal in einem Podcast entkräftet und die Öffentlichkeit überrascht. Der bekannte Filmemacher und Hauptdarsteller erklärte eindeutig, dass Seagal das Angebot für die Rolle in " The Expendables 3" nicht abgelehnt habe, wie oft behauptet wurde. Stattdessen habe der siebenundvierzigjährige Actionstar regelrecht darum gebettelt, an der Produktion teilnehmen zu dürfen. Diese Aussage stellt die lange gehegte Annahme in Frage, Seagal habe sich bewusst von der Besetzung ausgeschlossen.

Direkte Antwort auf die Lüge von Seagals Absage

Steven Seagal hatte kurz vor dem Kinostart von "The Expendables 3" öffentlich erklärt, er habe das Angebot von Sylvester Stallone ausgeschlagen. Diese Behauptung hat Stallone nun als unwahr entlarvt. In seiner Erklärung betonte er, dass Seagal nicht nur nicht abgelehnt habe, sondern aktiv darum geworben habe, im Film mitzuspielen. Stallone fragt rhetorisch, warum jemand so lügen würde, wenn die Realität ganz anders aussieht. Die klare Antwort lautet, dass Seagal sehr wohl dabei sein wollte.

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Der Aufstieg und Status von Steven Seagal als Star

Die Karriere von Steven Seagal ist eng mit dem Goldenen Zeitalter des Actionkinos verbunden. Der 74-Jährige zementierte seinen Status als unangreifbarer Star durch fünf aufeinanderfolgende Kassenschlager. Dazu gehören die Filme "Nico", "Hard to Kill", "Zum Töten freigegeben", "Deadly Revenge - Das Brooklyn-Massaker" und "Alarmstufe Rot". Diese Produktionen sorgten weltweit für große Begeisterung bei den Fans. Dank dieser Erfolge war Seagal eigentlich qualifiziert, Teil von Stallones Action-Allstar-Reihe zu werden.

Konkurrenz und persönliche Fehden in der Actionszene

Obwohl Seagal in den vier bisherigen "Expendables"-Filmen nie auf der Bildfläche erschien, bleibt er eine zentrale Figur in der Branche. Fans erinnern sich an seine jahrelange Fehde mit Jean-Claude van Damme. Van Damme übernahm in "The Expendables 2" die Rolle des Fieslings, was die Spannungen zwischen den beiden Stars weiter anheizte. Diese Konflikte prägen bis heute das Image der Action-Ära. Erst im Jahr 2025 wurde dieser Streit offiziell beigelegt, was ein Ende dieser langen Rivalität markiert.

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Stallones Bewunderung und aktuelle Situation

Trotz der Unstimmigkeiten um "The Expendables 3" hegt Sylvester Stallone keinen Groll gegen Steven Seagal. Im Gegenteil, er bewundert dessen Leistungen, insbesondere zu Beginn dessen Karriere. Es gab eine kurze Zeit, in der es so aussah, als könne Seagal Stars wie Stallone und Arnold Schwarzenegger den Rang ablaufen. Heute jedoch scheint sich Seagal von diesen Rollen entfernt zu haben. Stallone vermutet, dass der Schauspieler nicht mehr für Actionfilme zur Verfügung steht und möglicherweise in Russland lebt.

Warum diese Enthüllung für Fans relevant ist

Die Aufklärung durch Stallone bietet einen tiefen Einblick in die Dynamiken hinter den Kulissen von Hollywood. Sie zeigt, wie Mythen über die Leinwand hinausgehen und sich im öffentlichen Bewusstsein festsetzen können. Die Tatsache, dass Seagal um die Rolle bettelte, unterstreicht die Bedeutung von "The Expendables" für die Karriere der Beteiligten. Für Fans ist dies ein wichtiges Detail, das die wahre Natur der damaligen Verhandlungen offenbart. Es bleibt abzuwarten, ob sich Seagal selbst zu diesen Aussagen äußern wird.