Sylvester Stallone bezeichnet Steven Seagals Darstellung einer Absage bei The Expendables als Lüge. Im Podcast behauptet er, Seagal habe um eine Rolle gebettelt.

Sylvester Stallone hat in einem Podcast ein seit Jahren in Fankreisen kursierendes Gerücht über den früheren Actionstar Steven Seagal aufgegriffen. Der 79-jährige Stallone, bekannt aus den Filmen Rocky und Rambo, bezweifelt die Darstellung, Seagal habe eine Einladung zur Actionreihe The Expendables abgelehnt. Stattdessen behauptet er, Seagal habe regelrecht darum gebettelt, mitspielen zu dürfen.

Auslöser war eine ältere Aussage Seagals, der kurz vor dem Kinostart von The Expendables 3 erklärt hatte, er habe das Angebot Stallones ausgeschlagen. Diese Version hält Stallone im Podcast für unwahr. Die Aussage bringt die Debatte um eine der bekanntesten Absagen der Actiongeschichte wieder in Umlauf.

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Warum Steven Seagal nie bei The Expendables mitwirkte

Steven Seagal war in keinem der vier Filme der Reihe The Expendables zu sehen, obwohl er laut Bericht für eine Teilnahme qualifiziert gewesen wäre. Entscheidend dafür war sein Erfolg in den Jahren zuvor. Der heute 74-jährige Seagal festigte seinen Status als Actionstar mit fünf aufeinanderfolgenden Kassenschlagern.

Zu diesen Filmen zählen Nico, Hard to Kill, Zum Töten freigegeben, Deadly Revenge - Das Brooklyn-Massaker und Alarmstufe Rot. Alle fünf sorgten nach Angaben der Quelle weltweit für Begeisterung unter den Fans. Gerade diese Erfolgsserie macht die fehlende Beteiligung an der Reihe für Beobachter erklärungsbedürftig.

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Die Reihe The Expendables versammelte viele Stars des klassischen Actionkinos auf der Leinwand. Dass Seagal dort nie auftrat, wird in Fankreisen seit Langem als Beleg für eine persönliche Distanz zu Stallone gewertet. Ob es tatsächlich eine Einladung gab, ist nach den vorliegenden Aussagen weiterhin umstritten.

Stallones Vorwürfe und Seagals Begründung

Sylvester Stallone erklärte im Podcast, er hege keinen Groll gegen Steven Seagal. Stattdessen lobte er dessen Leistungen zu Beginn seiner Karriere. Zeitweise habe es ausgesehen, als könne Seagal Stars wie Stallone und Arnold Schwarzenegger den Rang ablaufen.

Über Seagals heutige Laufbahn äußerte sich Stallone zurückhaltend. Er wisse nicht einmal, ob Seagal noch Actionfilme drehe, und glaube, dass er inzwischen in Russland lebe. Seagal habe seinen Lebensweg in eine andere Richtung gelenkt, so Stallone sinngemäß.

Seagal selbst begründete seine Entscheidung in einem Interview damit, dass er das Angebot aufgrund gewisser Personen abgelehnt habe. Namen nannte er nicht. Das Leben sei zu kurz, um sich mit solchen Leuten abzugeben, sagte er. Fans verbinden diese Andeutung mit einer langjährigen Fehde zwischen Seagal und Jean-Claude van Damme, der in The Expendables 2 den Bösewicht spielte.

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Nach Angaben der Quelle legten Seagal und van Damme diesen Streit erst im Jahr 2025 bei. Stallones Schilderung bleibt damit die einzige Gegenposition zu Seagals Version der Ereignisse. Eine offizielle Stellungnahme der Produktionsfirma zu dem Vorfall liegt nicht vor.

Was die Debatte für die Actionfans bedeutet

Der Streit zeigt, wie stark der Mythos der großen Actionstars der 1980er- und 1990er-Jahre bis heute wirkt. Ohne soziale Netzwerke waren diese Schauspieler damals schwerer greifbar, ihre Rivalitäten wurden deshalb vor allem über Interviews und Gerüchte verbreitet. Genau dieser Abstand befeuert bis heute Spekulationen.

Für Zuschauer bleibt vor allem die Frage, welche Version stimmt. Stallone stellt Seagal als Bittsteller dar, Seagal als jemanden, der eine Zusammenarbeit selbst ausgeschlagen hat. Ein Nachweis für eine der beiden Darstellungen wird im Podcast nicht vorgelegt.

Konkrete Termine für weitere Projekte mit Seagal oder eine Fortsetzung der Expendables-Reihe nannte Stallone in dem Gespräch nicht. Die Debatte dürfte sich daher vor allem über Interviews, Podcasts und Fanforen weiterentwickeln.