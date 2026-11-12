Sylvie Meis: Karriere, Privatleben und neue TV-Rolle in Die Friesenjunkies

Sylvie Meis zurück im TV: Von ihrer Model-Vergangenheit über Die Friesenjunkies bis zu Familie und Trennung. Alle Fakten zur Moderatorin und Schauspielerin.

Sylvie Meis hat sich über Jahre hinweg als eine der prägendsten Persönlichkeiten des deutschen Fernsehsenders etabliert. Die gebürtige Niederländerin begann ihre Laufbahn zunächst in ihrer Heimat, bevor sie durch Formate wie "Das Supertalent" und "Let's Dance" einen festen Platz im Herzen der deutschen Zuschauer gewann. Aktuell ist sie als Moderatorin der Reality-Sendung " Love Island" tätig und begleitet die Teilnehmer bei ihrer Partnersuche.

Frühe Jahre und Durchbruch im Fernsehen

Die Karriere von Sylvie Meis im Entertainment-Bereich startete bereits im Alter von 18 Jahren in den Niederlanden. Sie sammelte erste Berufserfahrung in der Modelbranche durch diverse Fotoshootings und die Arbeit mit verschiedenen Agenturen. Ihren Einstand im Fernsehen feierte sie im Jahr 2003 als Moderatorin. Dabei moderierte sie unter anderem die TMF-Awards, wo sie Prominente wie Bruce Darnell betreute.

Also read Love Island VIP Staffel 3 startet im September 2026 auf RTL2

Schnelligkeit avancierte sie schnell zum Liebling des Publikums. Dies zog auch das Interesse der Werbewelt auf sich. In der Folgezeit etablierten sich erfolgreiche Kooperationen mit international renommierten Marken. Zu den Partnern zählten unter anderem der Automobilhersteller BMW und das Rasiermaschinen-Unternehmen Gillette.

TV-Erfolge und unternehmerische Ambitionen

Im Jahr 2010 bewies Sylvie Meis bei der Dance-Show "Let's Dance" nicht nur ein sicheres Rhythmusgefühl, sondern demonstrierte auch eine starke Bühnenpräsenz. Bereits ein Jahr später übernahm sie die komplette Moderation der beliebten Tanzshow. Dort agierte sie an der Seite von Thierry Chantreau als feste Größe im deutschen Fernsehbild.

Advertisement

Parallel zu ihrer sichtbaren Arbeit vor der Kamera etablierte sich Sylvie Meis auch als Unternehmerin. Sie gründete die eigene Markenlinie "Sylvie Designs". Diese konzentriert sich auf die Herstellung von Unterwäsche und Bademode. Das Unternehmen zeigt, dass sie auch außerhalb des Rampenlichts ein feines Gespür für unternehmerischen Erfolg besitzt.

Neue Schauspielrolle in Die Friesenjunkies

Einen neuen Meilenstein in ihrer Laufbahn markierte das Jahr 2026. In diesem Zeitraum übernahm Sylvie Meis ihre erste Hauptrolle in einer TV-Serie. Sie trat in der ARD-Impro-Serie "Die Friesenjunkies" auf. In der Produktion spielt sie die Figur Madison, eine Geschäftsfrau, die medikamentenabhängig ist und sich in einer Entzugsklinik auf der Insel Sylt wiederfindet.

Diese Rolle stellte die Moderatorin vor große schauspielerische Herausforderungen. Neben der Darstellung emotionaler Szenen forderte die Produktion von ihr auch physische Belastbarkeit. Die Vorbereitung und das Drehbuch verlangten ihr einiges ab, um die komplexen Aspekte der Figur authentisch darzustellen.

Privates, Familie und aktuelle Beziehungen

Im privaten Bereich gab es für Sylvie Meis in den letzten Jahren bedeutende Veränderungen. Im Jahr 2005 heiratete sie den Fußballprofis Rafael van der Vaart. Das Paar zog daraufhin nach Hamburg, wo van der Vaart für den HSV aktiv war. Im Jahr 2006 kam ihr Sohn Damián zur Welt. Das Ehepaar galt in dieser Zeit als Glamour-Duo der Bundesliga-Szene.

Die Beziehung endete im Januar 2013 mit der Trennung der beiden. Für große Schlagzeilen sorgte damals die neue Partnerschaft von Rafael van der Vaart mit Sylvies langjähriger Freundin Sabia Boulahrouz. Im Jahr 2019 fand Sylvie Meis neues privates Glück. Sie ging mit dem Künstler Niclas Castello eine Beziehung ein.

Nur wenige Monate nach dem Beziehungsstart folgte die Verlobung. Die Hochzeit wurde im Jahr 2020 in Florenz gefeiert. Anfang 2023 gaben Sylvie Meis und Niclas Castello ihre Trennung öffentlich bekannt. Die genauen Gründe für die Trennung hielten die beiden privat, machten aber klar, dass ihre Lebensentwürfe nicht mehr übereinstimmten.

Advertisement

Die Familie verteilt sich aktuell auf verschiedene Wohnorte. Sylvie Meis lebt in Hamburg-Eppendorf. Ihr Sohn Damián lebt in Amsterdam, wo er beim Fußballverein Ajax unter Vertrag steht. Trotz der geografischen Distanz bleibt der Kontakt zur Mutter sehr eng.

Sylvie Meis teilt, dass sie mit ihrem Sohn fast täglich über FaceTime Kontakt hat. Als schönsten Moment für sie beschreibt sie jedoch die gemeinsamen Urlaube. In dieser Zeit können sie ungestört miteinander verbringen. Damián ist für ihre Mutter ein großer Stolz und ein zentraler Teil ihres Lebens.

Krankheitsherkunft und persönliche Bewältigung

Einen weiteren einschneidenden Moment in ihrem Leben erlebte Sylvie Meis im Alter von 31 Jahren. Sie wurde mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Der Krebs wurde glücklicherweise in einem frühen Stadium entdeckt.

Dadurch konnten die betroffenen Gewebe erfolgreich operativ entfernt werden. Trotz der Operation und folgenden Chemotherapie stand sie sehr schnell wieder vor der Kamera. Während der Behandlung trug sie zunächst eine Perücke. Später entschied sie sich für einen Kurzhaarschnitt.

Diese öffentliche Entwicklung machte sie zu einer Inspiration für viele Frauen, die selbst mit der Krankheit konfrontiert sind. Sie zeigte, wie man mit den Nebenwirkungen der Behandlung und den physischen Veränderungen umgehen kann. Dies festigte ihr Image als robuste und authentische Persönlichkeit im öffentlichen Leben.