Moderatorin Sylvie Meis spricht offen über ihre Brustkrebs-Diagnose von 2009. Sie unterstützt den Verein Pro Mater Sano von Charlotte Arnold und mahnt wichtige Vorsorge an.

Die Moderatorin und Unternehmerin Sylvie Meis blickt im Alter von 48 Jahren auf eine Lebensphase zurück, die sie prägend beeinflusst hat. Im Jahr 2009 wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, als sie 31 Jahre alt war. In diesem Zeitraum kämpfte sie nicht nur gegen die Erkrankung an, sondern trug auch die schwerste Angst, ihren damals dreijährigen Sohn Damián nicht aufwachsen sehen zu können. Diese emotionale Belastung teilt sie nun öffentlich, um anderen Betroffenen Halt zu schenken.

Emotionale Verbindung zu Charlotte Arnold

Charlotte Arnold, 41 Jahre alt und als neu aufstrebende Schauspielerin in der Serie "Die Friesenjunkies" bekannt, war die Stargast bei einer diesjährigen Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand dabei die Arbeit ihres Vereins "Pro Mater Sano", der sich speziell für krebskranke Mütter einsetzt. Dieses Herzensprojekt hat Sylvie Meis zutiefst berührt, da es eine direkte Brücke zu ihrer eigenen Geschichte schlägt. Beide Frauen verbinden die Erfahrung, als junge Mütter plötzlich mit einer Krebsdiagnose konfrontiert worden zu sein. Meis betont, dass sie genau weiß, welche Hilflosigkeit und welche quälende Sorge in einer solchen Situation herrschen.

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Die Angst um den kleinen Sohn Damián

Die Diagnose im Jahr 2009 traf Sylvie Meis und ihre Familie unvorbereitet. Ihr Sohn Damián war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal drei Jahre alt. Für die Mutter war die Krankheit selbst zwar extrem belastend, doch der Gedanke, vielleicht nicht für das Kind da zu sein, um es aufwachsen zu sehen, war noch schwerer. Heutzutage ist Damián 20 Jahre alt und steht neben seiner Mutter. Seine Vaterschaft liegt beim ehemaligen HSV-Star Rafael van der Vaart, der zur Zeit der Diagnose 26 Jahre alt war und heute 43 Jahre alt ist. Die Verbindung zwischen Mutter und Sohn hat die Jahre der Erkrankung und der Behandlung unbeschadet überstanden.

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Perücken als Symbol der Weiblichkeit

Während der Chemotherapie verlor Sylvie Meis ihre Haare, ein Prozess, der sie emotional sehr stark mitnahm. In dieser Zeit begleiteten sie sechs verschiedene Perücken. Sie beschreibt diese Haarersatzstücke als mehr als nur funktionale Hilfsmittel. Für sie gaben die Perücken in den dunkelsten Momenten ein Stück ihres Selbstbewusstseins und ihrer weiblichen Identität zurück. Heute besitzt sie keine einzige dieser Perücken mehr. Meis hat alle Stücke für wohltätige Zwecke gespendet, um anderen Patientinnen in ähnlichen Lagen zu helfen. Obwohl sie in der Öffentlichkeit stets offen mit der Krankheit umging, teilte sie nicht jeden Moment der Erschöpfung. Es gab Phasen, in denen sie am Boden zerstört war und weinte, diese privaten Ausbrüche hielt sie jedoch von der Öffentlichkeit fern, um nicht auf die Rolle der "kranken Sylvie" reduziert zu werden.

Dankbarkeit und strikte Vorsorge-Regeln

Trotz der schmerzhaften Erinnerungen überwiegt bei Sylvie Meis heute das Gefühl der Dankbarkeit. Sie ist froh, gesund zu sein und die Chance erhalten zu haben, ihren Sohn in ein selbstständiges Leben zu entlassen. Um diese Gesundheit zu bewahren, hat sie sich nach ihrer Genesung einen klaren Plan gegeben. Die Vorsorge ist fester Bestandteil ihres Alltags geworden. Sie unterzieht sich aller sechs Monate strikten Kontrolluntersuchungen. Darüber hinaus nimmt sie weiterhin präventiv Medikamente ein, um einem Rückfall vorzubeugen. Meis möchte, dass ihre Offenheit Frauen ermutigt, die Hoffnung nicht aufzugeben, und zeigt, dass eine Krebsdiagnose das Leben nicht komplett bestimmen muss.