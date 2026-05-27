Symbolträchtige Landkarte: DFB-Regionale in der 3. Liga

Die neue Saison der 3. Liga steht fest, aber es gibt große Unterschiede in den Regionen. Während die Bayern und Nord-Regionale immer schwächer werden, sind die Südwest- und West-Regionale stark vertreten. Die DFB-Regionale diskutieren eine Reform der Aufstiegsregelung, um die Qualität der Regionalliga zu verbessern.

Es ist eine symbolträchtige Landkarte für den DFB und seine Regionalverbände! Bis auf ein Klub steht das Teilnehmerfeld für die neue 3. Liga fest. Verrückt: Zwischen Regensburg und Rostock ist bisher komplette Leere: Ein paar wenige Traditionsvereine sind nach oben gegangen.

Viele aber sind abgestürzt oder konnten sich nicht halten. BILD analysiert, was passiert ist. Wahnsinn: In der Saison 2015/16 kamen noch zwölf von 20 Drittligisten aus den Regionen Nord, Ost und Bayern. Für die neue Spielzeit werden es nur noch sechs sein, weil Lok Leipzig und Würzburg in den umstrittenen Regionalliga-Aufstiegsspielen einen Ort im weißen Fleck der Landkarte ausspielen.

Mittlerweile ist die 3. Liga eine Veranstaltung, die sich zu mehr als zwei Dritteln nur im Südwesten und Westen abspielt. Ist das ein Zufall? Eher nicht.

Es zeigt vielmehr die Auswirkungen des größten Struktur-Problems im deutschen Fußball auf. Von den fünf Regionalliga-Staffeln steigen nur die Meister aus Südwest und West direkt in die 3. Liga auf.

Dagegen müssen die Erstplatzierten aus Nord, Bayern und dem Osten in zwei von drei Jahren in die Relegation. Nur aus ihren Regionen bleibt immer ein Meister hängen. Und selbst wenn er es über die Extra-K.o. -Runde schafft, hat er den Nachteil, dass er viel später mit der Kaderplanung beginnen kann und darum umso eher wieder absteigt.

Sportökonom Prof. Henning Zülch von der Handelshochschule Leipzig meinte zuletzt im MDR: „Fünf Regionalligen machen keinen Sinn und es den Vereinen relativ schwer in ihren Planungen. Wir brauchen finanzielle Sicherheit bei der ganzen Veranstaltung. Wenn ich nicht aufsteigen kann, wie soll ich dann planen? Die Fairness ist nicht gegeben.

“Der zusätzliche Umstand: Die Regionalligen Bayern und Nord sind sportlich in der Breite immer schwächer geworden. Die sechs letzten Meister der Nord-Staffel mussten direkt zurück in die 4. Liga. Ähnlich verheerend ist die Bilanz der Aufsteiger aus Bayern, die wie Unterhaching, Türkgücü München, Bayreuth oder Schweinfurt oft spätestens im zweiten Jahr heruntermussten.

Dass der Schwund im Fußball-Osten dagegen nur an einer rein schlechteren Arbeit der Traditionsklubs in den neuen Bundesländern liegt, ist dagegen eher unwahrscheinlich. Denn in derselben Zeit haben sich der 1. FC Magdeburg, Dynamo Dresden und der FC Energie Cottbus einen Platz in der 2. Liga ergattert.

Die Brandenburger mussten dafür allerdings zweimal in Folge Meister der Nordost-Regionalliga werden, bevor sie in zwei Jahren durch die 3. Liga marschierten. Der DFB erkennt den grundsätzlichen Bedarf nach einer Reform der Aufstiegsregelung auf der 4. Spielklassenebene, schrieb der Dachverband zuletzt.

Unklar ist allerdings weiter, ob die Regionalliga-Träger und die bei ihnen federführenden Regionalverbandspräsidenten tatsächlich ernsthaft im Sinne ihrer Vereine eine Lösung vorantreiben





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