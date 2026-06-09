Der Synchronsprecher von Onkel Iroh, Greg Baldwin, kritisiert das Management hinter Paramount für eine schlechte Behandlung seines Franchise. Er teilt die Meinung vieler Fans, die sich unsicher sind, was die Zukunft des Franchises rund um Aang und seine Freund*innen angeht. Baldwin beschreibt das neue Management bei Paramount als 'bösartig' und 'seelenlos'.

Zu viel ist zu viel, denkt sich der Synchronsprecher einer kultigen Zeichentrickserie, der seinen Unmut auf X lautstark kundtut. Die Serie, die damals mit ihren drei Staffeln und 61 Episoden bei Nickelodeon im TV lief, hat heute genauso viele Anhänger*innen wie zwischen 2005 und 2008.

Der Synchronsprecher von Onkel Iroh, hält mit seiner Meinung auf X nicht hinter dem Berg und verurteilt das Management hinter Paramount für eine schlechte Behandlung seines Franchise. Dass auch die Stars hinter unseren Lieblingsserien für ihr Franchise kämpfen, sieht man an Greg Baldwin. Dem Synchronsprecher, der in der dritten Staffel von 'Avatar: Der Herr der Elemente' dem Feuerbändiger Onkel Iroh seine Stimme lieh, scheint nach der Absetzung des geplanten Rollenspiel-Videogames zur Zeichentrickserie der Kragen zu platzen.

Auf 'Die bittere Wahrheit…' kann man lesen, dass Greg Baldwin 30 Jahre lang als Rechtsanwaltsgehilfe in verschiedenen Studios in L.A. gearbeitet hat und dabei die Gelegenheit hatte, Studiobosse genau zu beobachten. Im Allgemeinen sind sie ein aalglatter und ahnungsloser Haufen, der von allem Kreativen ferngehalten werden sollte, aber das neue Management bei Paramount ist einfach nur bösartig. Das versichere ich Ihnen.

Diese seelenlosen Bastarde haben nichts als Verachtung übrig für eine Serie über Gnade, Erlösung und den Kampf gegen den Faschismus.

'Avatar - Der Herr der Elemente' ist ihnen ein Rätsel. Sie schätzen die Marke nicht. Greg Baldwin bekommt Zuspruch von 'Avatar: Der Herr der Elemente'-Fans in der Kommentarspalte, die ihm danken für seinen Beitrag zum Franchise und versprechen, die daraus entstandenen Kunstwerke in Ehren zu halten. Auch andere Fans teilen Baldwins Meinung und sehen in den Konzernen, die die Medienindustrie dominieren, nur ein Interesse am Geld und keine Anerkennung für gute Fernsehsendungen oder Filme





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Synchronsprecher von Onkel Iroh kritisiert ParamountDer Synchronsprecher von Onkel Iroh, Greg Baldwin, kritisiert das Management von Paramount für seine Behandlung des Franchises 'Avatar: Der Herr der Elemente'. Er beschreibt sie als 'seelenlos' und 'bösartig', die Marke nicht schätzen und die Serie als 'ein Rätsel'. Er ist der Meinung, dass Nickelodeon ihn nie wieder einstellen wird, daher ist es angebracht, die Wahrheit über die Behandlung des Franchises zu sagen. Die Fans der Serie unterstützen Baldwin und teilen seine Meinung über das Management von Paramount. Sie sehen das als Beleg dafür, dass die Konzerne nur an Geld interessiert sind und gute Fernsehsendungen oder Filme egal sind.

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