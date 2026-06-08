Synchronsprecher von Onkel Iroh kritisiert Paramount

Der Synchronsprecher von Onkel Iroh, Greg Baldwin, kritisiert das Management von Paramount für seine Behandlung des Franchises 'Avatar: Der Herr der Elemente'. Er beschreibt sie als 'seelenlos' und 'bösartig', die Marke nicht schätzen und die Serie als 'ein Rätsel'. Er ist der Meinung, dass Nickelodeon ihn nie wieder einstellen wird, daher ist es angebracht, die Wahrheit über die Behandlung des Franchises zu sagen. Die Fans der Serie unterstützen Baldwin und teilen seine Meinung über das Management von Paramount. Sie sehen das als Beleg dafür, dass die Konzerne nur an Geld interessiert sind und gute Fernsehsendungen oder Filme egal sind.

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Er ist der Meinung, dass Nickelodeon ihn nie wieder einstellen wird, daher ist es angebracht, die Wahrheit über die Behandlung des Franchises zu sagen. Die Fans der Serie unterstützen Baldwin und teilen seine Meinung über das Management von Paramount. Sie sehen das als Beleg dafür, dass die Konzerne nur an Geld interessiert sind und gute Fernsehsendungen oder Filme egal sind





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