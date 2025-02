Syntainics MBC schreibt Geschichte: Erster ostdeutscher Pokalsieger

Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat als erster ostdeutscher Basketballverein den nationalen Pokal gewonnen. Im Finale besiegte der MBC die Brose Bamberg Baskets mit 97:87. Nach dem unerwarteten Erfolg feierten die Spieler und Fans gemeinsam in Weißenfels und Halle an der Saale.

Der Syntainics MBC aus Weißenfels hat als erster Club aus Ostdeutschland den nationalen Basketball -Titel gewonnen. Beim Finalturnier schlug der MBC zunächst den FC Bayern München und anschließend die Brose Bamberg Baskets. Das Pokalfinale im Weißenfelser Stadthalle endete mit einem 97:87 Sieg für den MBC . Nach dem unerwarteten Pokalsieg stürzten sich die Basketball er in einen langen Party-Marathon. Gemeinsam mit den Fans feierten sie die Sensation zunächst in Weißenfels.

Trainer Jānis Gailītis, MVP Michael Devoe und der MBC-Macher Martin Geissler waren überwältigt von der Leistung ihres Teams. Geissler betonte in einem Interview mit dem MDR: „Das ist unglaublich. Ich hätte das nicht für möglich gehalten.“ Die gesamte Basketball-Region in den neuen Bundesländern kann stolz darauf sein, dass der MBC als erster ostdeutscher Club einen nationalen Titel gewonnen hat.Die Gastgeber hatten das Finale von Anfang an im Griff. Angeführt von Martin Breunig, der bereits im Halbfinale gegen Bayern München den entscheidenden Wurf verwandelt und für die Sensation gesorgt hatte, lag der MBC stets vorn. Bamberg unterliefen zu viele leichte Fehler. Im Halbfinale hatte sich der MBC in einer knappen Partie mit 95:93 gegen den Topfavoriten Bayern München durchgesetzt und damit den Traum der Bayern von der Titelverteidigung jäh beendet. Bamberg hatte im zweiten Halbfinale die Skyliners Frankfurt mit 76:63 besiegt. Im Finale verpassten die Franken ihren insgesamt siebten Pokalsieg. Der MBC feierte anschließend den größten Erfolg seit dem Triumph im Europe Cup vor 21 Jahren in einem Nachtclub in Halle an der Saale.





