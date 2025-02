Syntainics MBC Weißenfels ist Deutscher Pokalsieger im Basketball

Der Syntainics MBC Weißenfels hat zum ersten Mal den deutschen Basketballpokal gewonnen. Im Finale des Top-Four-Turniers in seiner eigenen Halle besiegte der MBC die Bamberg Baskets klar und verdient.

Der Heimvorteil und die bessere Tagesform entschieden am Ende das Ergebnis: Der Syntainics MBC Weißenfels ist zum ersten Mal deutscher Pokalsieg er im Basketball . Die Sachsen-Anhaltiner gewannen das Top-Four-Pokalturnier in ihrer eigenen Halle. Im Finale besiegte der MBC den sechsmaligen Pokalsieg er aus Bamberg klar und verdient mit 97:87 (50:39).

Die Oberfranken, die ihren siebten Pokalsieg nach 1992, 2010, 2011, 2012, 2017 und 2019 anstrebten, waren im Finale ohne ihren verletzten Kapitän Karsten Tadda chancenlos. Nach einem nervösen Beginn konnte das Team von Headcoach Anton Gavel die Partie zunächst noch ausgeglichen gestalten. Nach und nach zog der MBC aber auf bis zu 14 Punkte davon. Mit 50:39 ging es in die Halbzeit. Nach dem Wechsel mühten sich die sonst so stark verteidigenden Gäste, wieder näher heranzukommen. Dabei ließen sie aber zu viele einfache Würfe liegen und bekamen vor allem die starke MBC-Offensive um Topscorer Michael Devoe (27 Punkte) und den überragenden Spencer Reaves (14) nicht in den Griff. Das vierte persönliche Foul für den bis dahin besten Weißenfelser Schützen Martin Breunig und Ronaldo Segus Dreier zum zwischenzeitlichen 55:65 ließen nochmal etwas Hoffnung aufpoppen, dass es doch noch klappen könnte mit dem siebten Pokalsieg. Doch der MBC hatte im richtigen Moment die passenden Antworten parat, etwa am Ende des dritten Viertels den 'Buzzerbeater' von Charles Callison zum 75:60 mit der Schlusssirene. Damit war der Widerstand aber noch nicht gebrochen. Der MBC baute die Führung zwar zunächst sogar noch aus, begann dann allerdings - den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vor Augen - etwas zu wackeln. Es reichte aber nicht mehr für die Baskets. Für Anton Gavel und seine Bamberger, für die Segu mit 22 Punkten den besten Werfer stellte, heißt es nun, in der Liga nochmal anzugreifen und den Kampf um zumindest einen Pre-Play-off-Platz aufzunehmen. Im Halbfinale hatte der MBC sensationell gegen den großen Favoriten FC Bayern Basketball mit 95:93 gewonnen. Die Bamberg Baskets hatten sich gegen die Frankfurt Skyliners mit 76:63 durchgesetzt





