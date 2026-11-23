Mit der großen Flüchtlingswelle kam Ahmet Alakra 2015 aus Syrien nach Deutschland. Heute ist er Deutscher, arbeitet als Flüchtlingsberater und hat seine eigene Beratungsfirma gegründet. Im Interview erklärt Alakra, warum es seine Arbeit braucht – und wann er Abschiebungen nach Syrien befürwortet.

Mit der großen Flüchtlingswelle kam Ahmet Alakra 2015 aus Syrien nach Deutschland. Heute ist er Deutscher, arbeitet als Flüchtlingsberater und hat seine eigene Beratungsfirma gegründet.

Im Interview erklärt Alakra, warum es seine Arbeit braucht – und wann er Abschiebungen nach Syrien befürwortet. FOCUS online: Herr Alakra, Sie kamen 2015, als Deutschland in großen Teilen, bis hin sogar in konservative Kreise, flüchtlingsfreundlich gestimmt war und in großen Teilen sogar euphorisch. Stichwort: „Willkommenskultur“. Ist das heute anders, wie nehmen Sie das wahr?

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Ja, die Situation ist wirklich anders. 2015, 2016 bekamen viele Geflüchtete relativ leicht Asyl beziehungsweise einen Geflüchteten-Status. Aber in den vergangenen Jahren hat es sich gewandelt, es bekommen immer mehr Flüchtlinge den schlechteren Schutz, den subsidiären Schutz. Ein anderes Beispiel: Früher war es für Geflüchtete viel einfacher, ihre Angehörigen über den Familiennachzug nach Deutschland zu holen, das ist viel schwieriger geworden. Das ist die rechtliche Seite.

Wie verhält es sich bei der Unterstützung von Geflüchteten, also dem Feld, auf dem Sie seit vielen Jahren arbeiten? Es gab früher viel mehr Möglichkeiten für Geflüchtete. Es gab viele Integrationsangebote und Sprachkurse, etwa für die Leute, die eine Duldung haben. Davon gibt es immer weniger.

Ein anderes Beispiel: Es gab den „Chancenaufenthalt“ für Leute, die lange Zeit hier in Deutschland leben, sich gut integriert haben und denen man so eine Möglichkeit für einen Aufenthaltstitel gab. Das gibt es seit kurzem nicht mehr. Es wird also für Geflüchtete immer schwieriger, sich zu integrieren. Ahmet Alakra, 43, ist Deutsch-Syrer, arbeitete jahrelang in der Diakonie als Sozialarbeiter in der Flüchtlings und Sozialberatung. 2025 gründete er seine eigeneGenau.

Wenn jemand wirklich will, motiviert ist, sich zu integrieren, gibt es noch immer Möglichkeiten. Ich biete Hilfe an für Menschen, die nicht auf den Staat oder auf Hilfsorganisationen warten wollen. Denn eins ist klar: Es ist nicht so, dass Flüchtlinge per se nicht mitarbeiten. Das Problem ist, dass sie oft nicht wissen, wie sie vorankommen, weil sie das deutsche System nicht verstehen.

Nehmen wir Sprachkurse: Viele Geflüchtete wissen nicht, wer das bezahlt. Bekommen sie es von einer Hilfsorganisation, vom BAMF oder von der Kommune bezahlt? Und sie wissen oft nicht, dass sie einen Sprachkurs auch selber bezahlen können und nicht warten müssen, bis sie einen bewilligt bekommen. Ich sage den Leuten auch: Wenn ihr keine Schutzgründe habt, dann habt ihr vielleicht eine Chance, in Deutschland zu bleiben, wenn ihr eine Ausbildung macht oder eine Arbeit findet.

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Wartet nicht! Ich habe auch schon früher, als ich bei der Diakonie gearbeitet habe, Social-Media-Videos aufgenommen, um Geflüchtete, insbesondere aus dem arabischen Raum, über Deutschland zu informieren. Zum Beispiel hören Leute, dass Deutschland für sie gefährlich sei oder man einfach in andere Länder abgeschoben wird. Ich erkläre dann, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Forderungen einzelner Parteien, der Mehrheitsmeinung in Deutschland und der wirklichen Politik.

Und die Leute kommen zu mir mit den verschiedensten Fragen. Was bedeutet ein Abschiebungsverbot? Ist das ein richtiger Aufenthaltstitel oder nicht? Wie muss ich meine Unterlagen ausfüllen?

In Hessen haben die Menschen andere Fragen als jetzt in Duisburg: Hier sind es oft Menschen, die seit zehn oder fünfzehn Jahren in Deutschland sind, einen Aufenthaltstitel und eine Arbeit haben, aber Schwierigkeiten in der Kommunikation mit den Behörden haben. Etwa, um Förderung für eine Fortbildung zu bekommen. Wir haben es angesprochen, 2015 war die Stimmung gegenüber Flüchtlingen grundsätzlich positiv, viele Menschen haben sich ehrenamtlich engagiert. Heute werden Flüchtlingshelfer kritischer hinterfragt.

Warum braucht es Menschen wie Sie, warum braucht es Anwälte, die Flüchtlinge beraten? Was antworten Sie auf den Vorwurf, dass durch Ihre Arbeit nur Menschen, die nicht bei uns bleiben dürfen, noch länger bleiben können und uns Geld kosten? Und damit auch das Sozial- und Justizsystem verstopfen würden? Also: Meine Arbeit ist es nicht, Menschen dazu zu motivieren, nach Deutschland zu kommen.

Meine Aufgabe ist es, wenn jemand sich hier in Deutschland befindet und eine Chance hat, hierzubleiben, dafür zu sorgen, dass er den richtigen Weg findet. Ein Beispiel: Eine Geflüchtete bekommt hier in Deutschland ein Kind, damit hat sie ganz andere Ansprüche als davor. Aber viele wissen das nicht. Diesen Menschen helfe ich, weil die Ausländerbehörde oder andere Institutionen das nicht bieten.

Ich helfe bei der Integration. Es gibt Gesetze und ich arbeite im Rahmen dieser Gesetze. Aber ich bin kein Rechtsanwalt oder Jurist. AfD-Chef Tino Chrupalla meint, es müssten rund 2,6 Millionen Menschen abgeschoben werden, er hat auch Syrer in den Blick genommen.

Auch die Bundesregierung will mehr Syrer abschiebenVergangenes Jahr hielt die Europäische Asylagentur die Gegend rund um Damaskus etwa für einigermaßen sicher, darauf berufen sich auch Gerichte. Wie ist Ihr Blick auf das Land? Ist aus Ihrer Sicht das Land sicher genug? Nein.

Ich habe das Land zweimal nach dem Sturz von Assad besucht, einmal 2024 und vor wenigen Monaten. Ich war ungefähr zwanzig Tage dort, ich war unter anderem in Aleppo, ich war in Damaskus. Es ist dort überhaupt nicht sicher. Man kann zum Beispiel am Abend nicht von einer Stadt zur anderen Stadt reisen.

Es gibt zwischen den Städten immer wieder bewaffnete Gruppen, von denen man nicht weiß, zu wem sie gehören. Sie halten Autos an und rauben sie aus. Nein, aber ich habe mehrere Menschen getroffen, die solche Dinge erlebt haben. Sie sagen auch, dass man eigentlich immer eine Waffe mit sich tragen sollte.

Aber ich bin kein Soldat, ich weiß nicht, wie man eine Waffe benutzt. Syrien ist nicht mehr wie 2011, Syrien hat sich total verändert. Es gibt nicht genug Schulen, das Gesundheitssystem ist eine totale Katastrophe, schwerkranke Menschen bekommen nicht die Medikamente, die sie brauchen. Aber wie soll es besser werden?

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Müssen nicht gerade auch Syrer, die nach Deutschland geflüchtet sind, dafür sorgen, dass das Land wieder sicher wird und es wieder aufbauen? Natürlich, ich kann diese Sicht total verstehen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass Syrien dringend Fachkräfte braucht, um das Land aufzubauen. Aber das Problem in Syrien nach dem Bürgerkrieg ist, dass es so viele religiöse und ethnische Gruppen gibt.

Es gibt die Sunniten, die Schiiten, die Aleviten, die Drusen und viele weitere. Und wenn man als Angehöriger einer Gruppe Personen aus einer anderen Gruppe trifft, kann es sein, dass man getötet wird, nur weil man eben zu einer anderen Gruppe gehört. Einer meiner Kunden hat mir von seinem Bruder erzählt. Dessen Asylantrag wurde abgelehnt, er ist freiwillig nach Syrien gereist und wurde nach einem Monat getötet von einer IS-Gruppe.

Obwohl er dachte, es gibt keinen IS mehr. Joachim Gauck, der frühere Bundespräsident, sagte mal in Bezug auf Flüchtlinge: „Unser Herz ist weit, doch unsere Möglichkeiten sind endlich.

“ Ja, viele Leute in Deutschland wollen Flüchtlingen helfen. Aber sie sagen auch, insbesondere seitdem Deutschland wirtschaftlich kriselt: Deutschland hat nicht unendlich viel Geld und Ressourcen. Können Sie das verstehen? Das kann ich total nachvollziehen.

Deutschland schafft es nicht, alle Leute auf der Welt zu retten. Hinter dieser Haltung stehe ich zu einhundert Prozent. Aber mir geht es um die Leute, die nun mal jetzt hier in Deutschland sind und die eine Chance und ein Recht haben, hier zu bleiben. Denen helfe ich.

Sie sind ja immer noch syrischer Staatsbürger und gleichzeitig Deutscher. Was empfinden Sie, wenn Sie Kriminalitätsstatistiken lesen, wonach Syrer bei schweren Gewalttaten, etwa gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder bei Körperverletzungen, überrepräsentiert sind? Als Deutscher möchte ich mein Land und meine Gesellschaft vor jeder Art von Kriminalität schützen. Das möchte ich auch als Syrer und vor allem möchte ich nicht, dass einige wenige das Bild von uns Syrern allgemein beschmutzen.

Und ich möchte natürlich, dass die Straftäter nicht in Deutschland bleiben. Es gibt für solche Menschen Gesetze, dass sie abgeschoben werden. Aber ich habe auch eine moralische Sicht darauf. Nehmen wir jemanden, der eine Straftat in Deutschland begangen hat und ein Jahr oder zwei Jahre in Haft sitzt.

Derjenige wird dann an einen gefährlichen Ort in Syrien abgeschoben und wird dort getötet. Damit habe ich ein Problem. Das ist ungerecht, finde ich, aus moralischer Sicht. Aber warum?

Die Lösung für solche Personen ist doch ganz einfach: Begehe keine Straftaten, vor allem nicht in dem Land, das dir Schutz bietet und in dem du dich freiwillig aufhältst. Dann ist das Risiko für dich auch geringer, abgeschoben zu werden. Was schlagen Sie denn als Alternative vor? Ich denke, solche Menschen sollten sofort nach ihrer Verurteilung abgeschoben werden und dann in Syrien in Haft kommen.

Ich will einfach nicht, dass Menschen, denen in Syrien Lebensgefahr droht, einfach auf die Straße entlassen werden. Und: Dann ist auch die Chance geringer, dass diese Person wieder nach Deutschland zurückkommt.