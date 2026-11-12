Syrien-Abschiebungen: Nur ein Gefährder in anderthalb Jahren

Die Bundesregierung schiebt nur einen syrischen Gefährder ab, während 52 in Deutschland leben. Die Zahl der Abschiebeverbote explodiert, die Nettozuwanderung stagniert.

Nach anderthalb Jahren der Koalitionsregierung Schwarz-Rot wurde nur ein einziger als Gefährder eingestufter syrischer Staatsangehöriger nach Syrien abgeschoben. Dies zeigt eine Antwort auf eine Anfrage der AfD, die die schleppende Umsetzung der versprochenen Rückführungen offenlegt. Während dieser einzelne Fall die Ausnahme darstellt, leben derzeit 52 weitere Gefährder mit syrischem Pass weiterhin in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden betrachten diese Personen als potenzielle Gefahr für terroristische Anschläge, da sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung planen könnten.

Hohe Hürden bei Rückführungsabkommen

Das Bundesinnenministerium unter Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte nach dem Sturz des Assad-Regimes klare Ziele formuliert. Der Plan sah vor, zunächst mit Straftätern und Gefährdern zu beginnen und eine allgemeine Rückführungsvereinbarung mit Syrien zu schließen. Tatsächlich wurden im Jahr 2026 erst sechs syrische Staatsangehörige erfolgreich abgeschoben. Davon entfiel genau einer auf die Kategorie der Gefährder, die zum Zeitpunkt der Abschiebung als solche klassifiziert waren. Diese niedrige Zahl steht im krassen Widerspruch zur politischen Rhetorik der Koalition.

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Die zuständigen Ministerien führen die Verzögerungen auf die Notwendigkeit einer Einzelfallprüfung zurück. Jedes Bundesland entscheidet nach dem Wohnortprinzip über die Ein- und Ausstufung von Ausreisepflichtigen. Diese dezentrale Struktur führt dazu, dass die Gesamtzahl der als Gefährder eingestuften Personen starken Schwankungen unterliegt. Die Verwaltung benötigt Zeit, um die Sicherheit der Rücksendung und die individuelle Gefährdungslage jedes Falles genau zu prüfen.

Explosion der Abschiebeverbote und Schutzgewährungen

Parallel zu den stagnierenden Abschiebungen ist die Zahl der rechtlichen Hürden für Rückführungen massiv gestiegen. Zwischen Januar und September 2026 wurden insgesamt 1359 Syrern der sogenannte subsidiäre Schutz gewährt. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres lag diese Zahl noch bei lediglich 16 Fällen. Diese massive Zunahme zeigt, dass die rechtliche Grundlage für Abschiebungen in einem großen Teil der Fälle fehlt.

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Auch die Anzahl der ausgesprochenen Abschiebeverbote explodiert nahezu. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 entschied die Behörde bei 7483 Syrern gegen eine Abschiebung. Im Vorzeitraum waren es noch 38 Fälle. Der Trend ist seit Jahren deutlich steigend. So wurden im Jahr 2022 noch 225 Verbote ausgesprochen, 2023 waren es 336 und 2024 dann 341. Die Behörde BAMF hatte die Überprüfungen nach dem Bürgerkrieg in Syrien zunächst ausgesetzt und später wieder aufgenommen, was zu vielen Neueinstufungen bestehender Schutzfälle führte.

Stagnation der Nettozuwanderung und Arbeitsmarkt

Die demografische Entwicklung zeigt ebenfalls eine deutliche Wende. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamts zog es zwischen Januar und September 2026 knapp 23.800 Syrer nach Deutschland. Gleichzeitig verließen in diesem Zeitraum nahezu genauso viele, nämlich knapp 23.700, das Land. Die Nettozuwanderung ist damit praktisch zum Stillstand gekommen. Insgesamt leben rund 912.000 Syrer in Deutschland, wobei etwa 14.600 Personen ausreisepflichtig sind.

Trotz der hohen Bevölkerungszahl bleiben Herausforderungen bei der Integration bestehen. Von den rund 898.000 Menschen mit syrischer Einwanderungsgeschichte im erwerbsfähigen Alter waren vergangenes Jahr nur 46 Prozent erwerbstätig. Diese Quote zeigt, dass trotz des demografischen Gleichgewichts zwischen Zuzug und Abwanderung die soziale und ökonomische Integration noch erheblichen Nachholbedarf hat. Die aktuellen Zahlen unterstreichen die Komplexität der Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung.