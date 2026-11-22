Anti-Personen-Minen sind ein düsteres Erbe der Ära Assad in Syrien. Nun hat es im Nordwesten des Landes einen besonders tragischen Zwischenfall mit einem solchen Sprengsatz gegeben.

am Sonntag nach Medienberichten fünf Kinder getötet und ein weiteres verletzt worden. Das Unglück ereignete sich in dem Dorf Um Chusaym in der nordwestlichen RegionNach mehr als 13 Jahren Bürgerkrieg sind nicht explodierte Kampfmittel und andere Hinterlassenschaften verschiedener Konfliktparteien in vielen Teilen Syrien s eine tägliche Gefahr.

Im Zeitraum zwischen dem Sturz Assads im Dezember 2024 und Anfang September dieses Jahres verzeichnete ein Koordinierungsmechanismus für Syrien unter Leitung desDem vorläufigen Jahresbericht der Internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen zufolge wurden im vergangenen Jahr nirgendwo mehr Menschen durch explosive Kriegsrückstände getötet oder verletzt als in Syrien. Demnach waren es 2025 in Syrien 1600 Menschen. Landminen sind nicht das einzige Erbe der Assad-Ära, mit dem sich die aktuelle Regierung des Landes auseinandersetzen muss.

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Die Internationalen Atomenergiebehörde arbeitet derzeit zusammen mit der aktuellen Regierung in. Er urteile zwar nicht über die früheren Absichten Syriens, sagte der IAEA-Chef Rafael Grossi damals. Doch er wies darauf hin, dass ein nie fertiggestellter Reaktor für die effiziente Produktion für Material ausgelegt gewesen sei, das »direkt für die Herstellung von Nuklearwaffen« tauglich gewesen wäre. Haben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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