Syrien wirft Hisbollah Drogen- und Waffenhandel an Grenze zum Libanon vor

Syrien beschuldigt die pro-iranische Hisbollah der Unterstützung von Drogen- und Waffenschmuggel an der Grenze zum Libanon. Syrische Sicherheitskräfte haben dabei mehrere Drogenfarmen und Waffenlager beschlagnahmt und die Hisbollah für die Eskalation der Sicherheitslage verantwortlich gemacht.

Syrien hat der pro-iranischen Hisbollah Angriffe auf Sicherheitskräfte und die Begünstigung von Drogen- und Waffenschmuggel an der Grenze zum Libanon vorgeworfen. Die meisten Schmugglerbanden an der syrisch-libanesischen Grenze seien mit der Hisbollah -Miliz verbunden, zitierte die syrische Nachrichtenagentur Sana am Montag einen für die Grenzsicherheit zuständigen Kommandeur.

Die Präsenz der vom Iran unterstützten Miliz an der Grenze stelle wegen ihrer Unterstützung für Drogen- und Waffenschmuggler eine „Bedrohung“ für Syrien dar. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Analysen direkt auf Ihr Smartphone. Dazu die digitale Zeitung. Hier gratis herunterladen. Sie zielen dem Kommandeur zufolge „nicht auf libanesisches Territorium, obwohl die Hisbollah-Miliz unsere Einheiten bombardiert“. Der Kommandeur beschuldigte „das untergegangene Regime“, die syrisch-libanesische Grenze in Verbindung mit der Hisbollah-Miliz „in Drogenhandelszonen verwandelt und die Präsenz bewaffneter Schmugglerbanden begünstigt“ zu haben. Ihm zufolge haben die syrischen Streitkräfte bereits „Farmen, Lagerhäuser und Fabriken zur Herstellung und Verpackung von Haschisch und Captagon-Pillen“ beschlagnahmt. Es seien zudem Druckmaschinen für Falschgeld sowie Vorräte an Waffen- und Drogenlieferungen gefunden worden. Syrien und den Libanon verbindet eine 330 Kilometer lange gemeinsame Grenze. An vielen Stellen ist die Grenze jedoch nicht gesichert und daher ein Einfallstor für Schmugglerbanden. An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können. Syriens Ex-Machthaber spielte lange Zeit eine strategische Rolle für Teheran, insbesondere bei ungehinderten Waffenlieferungen an die Hisbollah-Miliz, die auch in Syrien aktiv ist. Die von der Islamistenmiliz Hajat Tahrir al-Scham (HTS) angeführte neue syrische Regierung bemüht sich, die Neuordnung der staatlichen Strukturen und den Wiederaufbau des durch den fast 14-jährigen Bürgerkrieg schwer gezeichneten Landes voranzutreiben. (AFP





