Syrische Übergangsregierung festnimmt hochrangige Militärs und Politiker

Die syrische Übergangsregierung hat nach eigenen Angaben Überreste des geheimen Chemiewaffenprogramms des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad aufgespürt. Die Behörden hätten zudem 18 Verdächtige wegen mutmaßlicher Beteiligung an Assads Chemiewaffenprogramm festgenommen. Israel hat erstmals eine islamische heilige Stätte in den besetzten palästinensischen Gebieten enteignet. Vor der Küste Omans hat sich nach einem mutmaßlich iranischen Angriff an einem Tanker eine Explosion ereignet. Die USA können sich nicht mehr auf den Schutz ihrer Militärstützpunkte durch die Golfstaaten verlassen. Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) droht dem Erzfeind erneut: Man behalte sich das Recht auf Vergeltung vor - für jegliche Verletzungen der Waffenruhe durch die USA.

Mehr als ein Dutzend hochrangige Militärs, Politik er und technische Experten wurden nach Angaben der syrischen Übergangsregierung festgenommen. Assad hatte im Bürgerkrieg chemische Kampfstoffe gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt.

Die syrische Übergangsregierung hat nach eigenen Angaben Überreste des geheimen Chemiewaffenprogramms des ehemaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad aufgespürt. Darunter seien Grundstoffe und Munition, die denen ähnelten, die während des langen Bürgerkriegs für tödliche Gasangriffe verwendet worden seien. Die Behörden hätten zudem 18 Verdächtige wegen mutmaßlicher Beteiligung an Assads Chemiewaffenprogramm festgenommen. Mit dem Grab des Propheten Samuel hat Israel erstmals eine islamische heilige Stätte in den besetzten palästinensischen Gebieten enteignet.

Nach Angaben der israelischen Friedensorganisation 'Peace Now' erließ Israels Zivilverwaltung einen Enteignungsbeschluss für insgesamt knapp 11 Hektar Land in Nabi Samuel nahe Jerusalem. Auf dem Gebiet befinde sich auch die Moschee mit der als Grab des Propheten Samuel verehrten Stätte. Sie ist bisher im Besitz der islamischen Waqf-Behörde, die auch die heiligen islamischen Stätten auf dem Tempelberg verwaltet. Vor der Küste Omans hat sich nach einem mutmaßlich iranischen Angriff an einem Tanker eine Explosion ereignet.

Der Kapitän habe eine Explosion am Schiffsrumpf gemeldet. Die Besatzung sei in Sicherheit, es sei aber Treibstoff ausgetreten und ins Meer geströmt. Schiffe in der Nähe wurden aufgerufen, die Gegend vorsichtig zu befahren. Die USA können sich nach einer Erklärung des obersten iranischen Führers Ayatollah Modschtaba Chamenei nicht mehr auf den Schutz ihrer Militärstützpunkte durch die Golfstaaten verlassen.

Es werde für die USA in der Region keinen sicheren Hafen mehr geben, betont Chamenei in der Mitteilung auf seinem Telegram-Kanal. Die iranische Revolutionsgarde (IRGC) droht dem Erzfeind erneut: Man behalte sich das Recht auf Vergeltung vor - für jegliche Verletzungen der Waffenruhe durch die USA. Sie hätten auf eine US-Drohne vom Typ geortet. Die Nachrichtenagenturen Fars und Tasnim berichteten, die IRGC hätte eine US-Kampfdrohne vom Typ angegriffen.

In den Verhandlungen um ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Kriegs zwischen den USA und Iran machen iranische Medienberichte eine Forderung deutlich: Es geht auch um Geld





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