Syrischer Lieferfahrer stoppt Messerangreifer in Österreich

In Villach verhindert ein syrischer Lieferfahrer mit seinem Auto einen Messerangriff, der ein Todesopfer und mehrere Verletzte forderte. Der Angreifer wurde festgenommen.

Am Samstag war Allaaeddin Alhalabi in Villach unterwegs, um Essen zu liefern. In der Nähe des Hauptplatzes in der Stadt im südlichen Bundesland Österreich sah er plötzlich zwei verletzte Personen und viel Blut, ein Stück weiter einen Mann mit einem Messer. Alhalabi schilderte den Vorfall der \u2018Kleinen Zeitung\u2019 gegenüber. Der 42-Jährige reagierte sofort und fuhr mit seinem Auto auf den Angreifer zu, vermutlich um weitere Verletzungen zu verhindern.

Der Angreifer war laut Polizei ein 14-Jähriger, der zuvor ein 14-jähriges Opfer tödlich verletzt hatte. Drei der fünf weiteren Verletzten befanden sich am Sonntag noch immer im Krankenhaus auf der Intensivstation. Laut Polizeisprecher Rainer Dionisio führte Alhalabis mutiges Eingreifen, den Angreifer mit seinem Auto anzuhalten, dazu, dass die Polizei ihn schnell festnehmen konnte. Alhalabi erklärte, dass er in diesem Moment nicht nachgedacht habe und nur aus Hilfsbereitschaft gehandelt habe. Er habe sehr an seine Kinder gedacht und sich angesichts der Situation mit den Eltern des getöteten Jungen identifiziert. In den ersten Momenten wurde Alhalabis Handeln von Passanten missverstanden. Sie schlugen auf sein Auto ein, weil sie glaubten, er wolle einen Anschlag begehen. Alhalabi musste sein Auto verriegeln und die Polizei rufen. Alhalabi stammt aus Syrien, genau wie der Angreifer. Er äußerte die Sorge, dass die Menschen nun Schlechtes über die syrischen Flüchtlinge denken könnten, betonte aber, dass der Angreifer nur einer von Tausenden Syrern in Österreich sei. Er wünsche sich, dass die Menschen sehen, dass die Syrer einfach nur hierher geflüchtet seien, um friedlich mit ihren Familien zu leben.Der Verein Syrische Flüchtlinge in Österreich distanzierte sich in einer Facebook-Erklärung von dem Anschlag und sprach den Familien der Opfer ihr tiefstes Beileid aus. Der Verein betonte, dass die syrischen Flüchtlinge hier Schutz gesucht hätten und niemand sein Land freiwillig verlassen wolle. Der Verein distanzierte sich vom Angriff und betonte, dass der Täter nicht die syrischen Flüchtlinge repräsentiere. Die Polizei ermittelt derzeit zum Hintergrund des Verdächtigen. Als Tatwaffe wurde ein Klappmesser mit einer zehn Zentimeter langen Klinge verwendet. Das Motiv für den Angriff war zunächst unklar.





Messerangriff Villach Österreich Flüchtlinge Syrien Lieferfahrer

