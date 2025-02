Syrischer Staatsangehöriger tötet Teenager in Villach

Ein syrischer Staatsangehöriger hat am Samstag in der österreichischen Stadt Villach mehrere Passanten angegriffen, wobei ein 14-jähriger Junge ums Leben kam. Vier weitere Personen wurden verletzt. Der Täter wurde von einem Augenzeugen verfolgt und festgenommen. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Ein syrischer Staatsangehöriger hat am Samstag (15. Februar) in der österreich ischen Stadt Villach mehrere Passanten angegriffen und einen von ihnen getötet. Das Opfer, ein 14 Jahre alter Jugendliche, starb durch die Stichverletzungen. Vier weitere Personen wurden bei dem Angriff verletzt, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Zuvor hatten Medien von fünf Verletzten berichtet.

Der Angriff ereignete sich am Samstagnachmittag in der Nähe des Hauptplatzes von Villach, einer Stadt im südlichen Bundesland Kärnten. \ Ein Gastronom, der sich in der Nähe des Tatortes befand, schilderte der Zeitung: „Es war wie in einem Horrorfilm. Alles ging sehr schnell. Eine Person soll aus einem Auto gesprungen sein, daraufhin sind mehrere Menschen geflüchtet. Unsere Mitarbeiterin hat das Lokal versperrt und die Gäste drinnen behalten.“ Der Angriff ereignete sich gegen 16 Uhr, berichtet die Kronen Zeitung. Der Täter soll plötzlich und unvermittelt mit einem Messer gestochen haben. \ Der mutmaßliche Angreifer ist laut Polizei ein 23 Jahre alter Mann, der eine Aufenthaltsgenehmigung für Österreich besitzt. Ein Augenzeuge, der die Tat beobachtete, verfolgte den Syrer mit seinem Auto. Kurz darauf wurde der Verdächtige festgenommen. Die Ermittlungen zur Tat werden vom Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in Kärnten gemeinsam mit Kriminalbeamten geführt. Es ist noch unklar, ob es sich um einen Einzeltäter handelt, und ob der Angreifer und der getötete Jugendliche in irgendeiner Weise miteinander in Verbindung standen.





Österreich Villach Mord Anschlag Syrer

