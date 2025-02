Syrischer Staatsbürger wegen Totschlags angeklagt

Ein 19-jähriger syrischer Staatsbürger steht im Prozess wegen des Todes von Philipos Tsanis, einem 20-jährigen Deutschen, der nach einer Abiturfeier im vergangenen Sommer getötet wurde. Der Angeklagte bestreitet die Anklage und behauptet, dass er zwar Philipos Tsanis einen Faustschlag gegeben, aber keinen Tritt.

Der Prozess findet am Landgericht Bielefeld statt. Der Angeklagte erklärte, dass an einem seiner Schuhe nach der Tat die DNA des Opfers gefunden wurde. Der 19-Jährige hatte in der vergangenen Woche bestritten, für den Tod von Philipos Tsanis verantwortlich zu sein.

Er gab zwar zu, Philipos Tsanis einen Faustschlag gegeben zu haben, aber bestritt, getreten zu haben. Stattdessen beschuldigte er einen seiner beiden deutschen Mitangeklagten. Der Richter riet dem Hauptangeklagten, seine Einlassung zu überdenken. Die Eltern von Philipos Tsanis appellierten dagegen an einen der Mitangeklagten. Die Mutter Joana Steinmann-Glogowski forderte diesen auf, endlich die Wahrheit zu sagen. Philipos Vater, Dimitris Tsanis, sagte, dass ihn der Tod seines Sohnes sehr belaste und auch er Aufklärung wünsche. Die Eltern von Philipos Tsanis sind seit einigen Jahren geschieden und treten nun auch getrennt als Nebenkläger auf. Philipos Tsanis starb an den Folgen eines schweren Schädel-Hirn-Traumas. Das führte ein Rechtsmediziner aus Münster, der die Obduktion durchgeführt hatte, vor Gericht aus. Es habe insgesamt vier gewaltsame Einwirkung auf den 20-Jährigen gegeben. Zuerst einen Faustschlag ins Gesicht. Dann vermutlich einen Tritt gegen den Oberkörper. Der Schädel sei zweimal gebrochen gewesen. Verursacht durch den Sturz auf den Boden und danach durch einen Tritt oder einen Stoß mit dem Knie. Die Verletzungen waren so schwer, dass Philipos Tsanis trotz Notoperation nicht mehr gerettet werden konnte.





