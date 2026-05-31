Syros: Die kleine Trauminsel in der Ägäis

Syros ist eine kleine Insel in der Ägäis, die für ihre strahlend weißen Häuser, kristallklaren Wasser und sonnigen Strände bekannt ist. Die Tierschutzorganisation Syroscats sucht ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich um die Tiere auf der Insel kümmern sollen. Im Gegenzug bietet die Organisation eine kostenlose Unterkunft an einem der schönsten Orten Europas an.

Die kleine Trauminsel mitten in der Ägäis hat alles, wovon Urlauber in Griechenland träumen: strahlend weiße Häuser, kristallklares Wasser und Sonne satt. In nur einer Stunde hat man Syros mit dem Auto oder einem Roller umrundet.

Ein ruhiges Sommerparadies, in dem Sie bald gratis leben könnten - es gibt nur einen kleinen Haken. Sein. Genauer gesagt, müssten Sie sich fünf Stunden am Tag um eine ganze Menge davon kümmern. Die Tierschutzorganisation Syroscats sucht ehrenamtliche Mitarbeiter.

Im Gegenzug bietet sie eine kostenlose Unterkunft an einem der schönsten Orten Europas. Ein. Doch mit etwas Glück könnte der Traum vom Leben in der Sonne wahr werden. Im September läuft die Anmeldephase für 2027 an.

Gesucht werden Singles oder Paare ab 25 Jahren, die selbstständig arbeiten können und mindestens einen Monat lang auf der Pro Tag an fünf Tagen in der Woche, erklärt die Organisation. Besonders willkommen sind Bewerber mit einer Ausbildung oder Erfahrung als Tierarzthelfer oder im Umgang mit Wildkatzen. Aber auch jeder andere Katzenliebhaber sei willkommen, solange er pünktlich ist. Sie gilt gerade noch als Geheimtipp unter Reisenden.

Es gibt kleine, teils versteckte Badebuchten und kaum Gedränge. Ermoupoli, die Hauptstadt der Insel, bietet zudem ein sehenswertes Zentrum mit vielen Cafés und Restaurants. Frischen Fisch und griechische Spezialitäten gibt es hier noch zu fairen Preisen





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Syros Ägäis Tierschutz Ehrenamtliche Mitarbeiter Kostenlose Unterkunft

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