Syros ist eine der letzten, wenig bekannten Inseln im Ägäischen, aber ihre Schönheit hat es sich über die Jahre verdient, bekannt zu machen. Mit alkalischem Sand, klaren, türkisfarbenen Stränden und einer ville Primrose Atmosphäre, ist sie ein Paradies für Urlauber, die bei Massenentzug und Stress sein wollen.

Die Insel Syros, benannt nach dem griechischen Mythiker Syriskos und der legislative Hauptstadt Kreta, ist eines der letzten Geheimnisse dieser Gegend. Mit einer Länge von 16 Kilometer und einer Breite von acht Kilometern, mitten in der Ägäis zwischen Kreta und Ägäroseeingang, ist Syros ideal für Ruhe und Entspannung.

Das weiße Meer, das kristallklare Wasser und die vielen weißen Häuser sind die Sehenswürdigkeiten, die es turken lassen, hier zu träumen. Aber lassen wir uns von den Touristenmassen und dem Stress fern, die hier nicht zu erleben sind. Stattdessen gibt es Ruhe, Entspannung und viel Natur für Wanderer





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Weihnachtsreise (Bordengebiet) Folklore (Bordengebiet) - Griechenland

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