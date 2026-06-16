Systematische Katze-Falle in Vietnam: Über 500 gestohlene Tiere gerettet, Netzwerk von Ho-Chi-Minh-Stadt zerstört

Ein internationales Netzwerk hat systematisch gestohlene und in Käfige gepferchte Katzen in Vietnam verkauft. Durch intensive Ermittlungen konnten mehr als 500 Tiere gerettet werden, bevor sie in Schlachthöfe gebracht werden sollten. Die Polizei hat ein überregionales Netzwerk zerstört und neun Verdächtige festgenommen.

Es ist kaum erträglich für Halter von Katzen , die wie Familienmitglieder geliebt werden, aber systematisch gefangen, gestohlen, in Käfige gepfercht und wie Ware nach Kilopreis verkauft wurden.

Mehr als 500 Katzen konnten in Vietnam dank intensiver Ermittlungen gerettet werden, viele von ihnen offenbar nur kurz, bevor sie in Schlachthöfe gebracht werden sollten. Nach tagelanger Überwachung zerschlug die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt ein überregionales Netzwerk, das seit rund drei Jahren aktiv gewesen sein soll. Neun Verdächtige wurden festgenommen. Die Bande soll in der 14-Millionen-Einwohner-Metropole und angrenzenden Provinzen nachts gefangen oder direkt von Grundstücken geklaut haben.

Die Tiere wurden anschließend zu Sammelstellen gebracht und an Händler, Restaurants oder Schlachthöfe verkauft. Der illegale Markt boomt! Bei einer Kontrolle auf einem Parkplatz entdeckten Ermittler zunächst 45 Käfige mit etwa 400 gestohlenen Katzen. Daneben: vier Styroporboxen mit rund 80 tiefgefrorenen Tieren.

Bei anschließenden Einsätzen konnten mehr als 100 weitere Hauskatzen beschlagnahmt werden. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Täter meist noch vor dem Morgengrauen außerordentlich kaltblütig vorgehen. Sie nutzten demnach Fallen, Köder und Spezialwerkzeuge, während die Besitzer schliefen. Diebetont, dass solche Taten das Sicherheitsgefühl in Wohngebieten erschüttern – aber auch nur möglich seien, wenn es einen entsprechenden Markt gebe.

Deshalb würden sich die weiteren Ermittlungen gegen die gesamte Kette ausnachts nicht frei herumlaufen zu lassen, Grundstücke möglichst zu sichern und zu überwachen. Wird ein Tier gestohlen, sollte sofort die Polizei informiert werden. Immerhin: Laut Tierschutzorganisation Humane World for Animals konnten 40 der geretteten Katzen schon an ihre Besitzer zurückgegeben werden





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