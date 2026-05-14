Systematische sexuelle Gewalt: Schockierender Bericht über Hamas-Gräueltaten

Eine unabhängige Untersuchung belegt, dass sexuelle Gewalt ein systematisches Element der Hamas-Angriffe am 7. Oktober war und sich über Monate in der Gefangenschaft fortsetzte.

Die schrecklichen Ereignisse des 7. Oktober s 2023 haben eine Wunde hinterlassen, die kaum zu heilen scheint. Jüngste Enthüllungen einer unabhängigen Untersuchungskommission werfen nun ein noch düstereres Licht auf die Grausamkeiten, die während der Angriffe der Hamas -Terroristen begangen wurden.

In einem umfassenden Bericht, der sich über fast 300 Seiten erstreckt, wird detailliert dargelegt, dass sexuelle Gewalt kein Zufallsprodukt einzelner Täter war, sondern ein systematischer Bestandteil der terroristischen Strategie. Die Kommission hat dafür eine gewaltige Menge von über zehntausend Fotos und Videosequenzen analysiert, Ermittlungsdaten ausgewertet und zahlreiche Gespräche mit Überlebenden, medizinischem Personal sowie Kriminalermittlern geführt. Die Ergebnisse sind erschütternd und belegen, dass die Täter sexualisierte Folter und Missbrauch gezielt einsetzten, um Terror zu verbreiten und die Opfer maximal zu demütigen.

Die Rekonstruktion der Taten zeigt eine erschreckende Kontinuität der Gewalt. Die Übergriffe begannen bereits während der ersten Angriffe auf israelische Gemeinden und das Nova-Festival, setzten sich während der Verschleppung der Geiseln fort und dauerten in der Gefangenschaft im Gazastreifen über Monate hinweg an. Romi Gonen, eine 25-jährige Überlebende, schilderte in einem Interview den unfassbaren Horror ihrer 471 Tage in der Geiselhaft. Sie berichtete von wiederholten Vergewaltigungen und einer systematischen Entmenschlichung.

Der Bericht der Kommission unterstreicht, dass diese Taktiken des sexuellen Missbrauchs an verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Phasen des Angriffs auftraten. Es handelte sich dabei um ein bewusstes Vorgehen der Hamas und ihrer Kollaborateure, um das psychische und physische Leid der Betroffenen zu maximieren. Die Dokumentation beschreibt Taten von extremer Grausamkeit, bei denen Opfer nicht nur vergewaltigt, sondern auch geschlechtsspezifisch gefoltert und verstümmelt wurden.

Besonders grausam ist die Erkenntnis, dass viele dieser Verbrechen gefilmt wurden, um sie später im Internet zu verbreiten und so die Angst in der israelischen Gesellschaft zu verstärken. Zeugenaussagen beschreiben Szenen, in denen junge Frauen von mehreren Tätern nacheinander missbraucht und anschließend ermordet wurden. Naama Levy, die im Alter von 19 Jahren verschleppt wurde, ist ein weiteres Beispiel für das Leid, das durch diese systematische Gewalt verursacht wurde.

Die Opfer waren nicht nur israelische Staatsbürger; unter den Getöteten und Geiseln befanden sich Menschen aus Thailand, den USA, Argentinien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und auch arabische Staatsangehörige. Insgesamt forderten die Angriffe über 1200 Todesopfer, während 251 Menschen in den Gazastreifen verschleppt wurden. Viele der Frauen, die diese Gräueltaten überlebten, kämpfen bis heute mit tiefgreifenden Traumata, während andere die Qualen nicht überlebten.

Die Kommission betont, dass das Ziel ihrer Arbeit darin besteht, sicherzustellen, dass dieses unsagbare Leid nicht geleugnet oder vergessen wird, insbesondere da die Hamas die Vorwürfe seit Beginn der Ermittlungen konsequent bestreitet. Inzwischen zieht der Staat Israel politische und rechtliche Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen. Das israelische Parlament hat die Einrichtung eines Sondertribunals beschlossen, welches die Aufgabe hat, die mutmaßlichen Täter der Massaker vom 7. Oktober vor Gericht zu bringen.

Dieses Tribunal soll die Möglichkeit haben, die schwersten Verbrechen zu ahnden, wobei die Richter ausdrücklich befugt sein sollen, auch die Todesstrafe zu verhängen, um der Schwere der Verbrechen gerecht zu werden und ein Signal der Gerechtigkeit für die Opfer und ihre Familien zu setzen





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Hamas Israel Kriegsverbrechen Menschenrechte 7. Oktober

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