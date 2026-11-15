Systemsprenger: Helena Zengels Leistung in der ARD Mediathek

Der von Nora Fingscheidt inszenierte Film über die neunjährige Benni wird in der ARD Mediathek kostenlos gezeigt und feiert große Kritiker-Erfolge für seine ehrliche Darstellung.

Der deutsche Film " Systemsprenger", unter der Regie von Nora Fingscheidt, bietet einen eindringlichen und ungeschönten Einblick in die komplexen Herausforderungen des deutschen Kinder- und Jugendhilfesystems. Die Geschichte konzentriert sich auf die neunjährige Bernadette, im Alltag von allen nur Benni genannt, die von der jungen Schauspielerin Helena Zengel verkörpert wird. Diese Produktion hat es geschafft, sowohl bei der Presse als auch beim breiten Publikum außergewöhnlich positive Resonanz zu finden, da sie einfache Antworten vermeidet und stattdessen die strukturelle Überforderung zeigt.

Protagonistin Benni und ihre Wutausbrüche

Im Mittelpunkt der Handlung steht die temperamentvolle und unberechenbare Bernadette, welche unter schweren Wutausbrüchen leidet. Ihr Verhalten führt dazu, dass sie ständig in Konflikte mit ihrem direkten Umfeld gerät. Keine Institution scheint in der Lage zu sein, mit der Situation der jungen Patientin adäquat umzugehen. Sowohl ihre Pflegefamilie als auch die Wohngruppe und ihre Schule stoßen an ihre Grenzen, was die Isolation des Mädchens weiter verstärkt.

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Wegen ihrer anhaltenden Schwierigkeiten wird Bernadette beim zuständigen Jugendamt offiziell als sogenannte "Systemsprengerin" etikettiert. Diese Bezeichnung spiegelt wider, wie das bürokratische System mit Kindern umgeht, die sich nicht in klassische Strukturen einfügen lassen. Die Situation für Benni wird zunehmend aussichtsloser, während sie zwischen den verschiedenen Zuständigkeitsbereiben hin- und hergeschoben wird.

Anti-Gewalttrainer Micha sucht Zugang

Als die bestehenden Maßnahmen versagen und die Ausweglosigkeit zunimmt, tritt der Anti-Gewalttrainer Micha in das Geschehen ein. Die Rolle dieses wichtigen Akteurs wird von dem renommierten Schauspieler Albrecht Schuch übernommen. Sein Ziel ist es, einen direkten und persönlichen Zugang zu dem verschlossenen Kind zu finden, das sich gegen jede Hilfe zu wehren scheint.

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Der Versuch von Micha, eine Verbindung herzustellen, steht im Kontrast zum starren Rahmen der behördlichen und pädagogischen Institutionen. Der Film stellt dabei die Frage, wer eigentlich im System die Verantwortung trägt, wenn Kinder wie Benni als unmanageabel gelten. Diese Dynamik bildet das Herzstück der dramaturgischen Spannung, ohne dabei in falsche Tränen zu verfallen.

Kritiker loben schauspielerische Brillanz

Die schauspielerische Leistung von Helena Zengel wird von der Kritikerszene und dem Publikum übereinstimmend als absolut brillant gewürdigt. Viele Rezensenten betonen, dass ihre Darstellung der wilden, leidenden und wütenden Bernadette schlichtweg fantastisch ist und das gesamte Werk trägt. Ihre Fähigkeit, die Intensität und die Verletzlichkeit der Protagonistin gleichzeitig zu transportieren, gilt als der größte Pluspunkt des Films.

Zusätzlich zur Hauptdarstellerin werden auch die intensive Inszenierung sowie der gesellschaftlich relevante Blick auf die Zustände in der Kinder- und Jugendhilfe hoch gelobt. Zuschauer berichten, dass sie den Film als einen ihrer absoluten Lieblingsfilme einstufen, insbesondere aufgrund der herausragenden Performance. Die intensive Arbeit der Schauspieler sorgt dafür, dass die emotionale Wirkung des Films über die Laufzeit hinaus nachhallt.

Verfügbarkeit in den Mediatheken

Der Film gilt als einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre und zeichnet sich durch eine brutale Ehrlichkeit aus, die keine Schande vor den Defiziten des Systems macht. Obwohl der Tonfall mitunter als etwas uneinheitlich empfunden wird, gelingt es dem Regieteam gleichermaßen, fesselnd und herzzerreißend zu sein. Die Geschichte entwickelt sich erfolgreich weiter, sodass die zwei Stunden Laufzeit laut Berichten wie im Flug vergehen.

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"Systemsprenger" ist vor allem für Zuschauerinnen und Zuschauer eine uneingeschränkte Empfehlung, die sich für anspruchsvolle Gesellschaftsdramen interessieren und auch vor schwierigen Themen nicht zurückscheuen. Der Kinohit wurde bereits von der Plattform Netflix in die Film-Charts aufgenommen, was die breite Popularität unterstreicht. Parallel dazu bietet die ARD Mediathek den Film kostenlos zum Streamen an, wodurch er einem breiten deutschen Publikum zugänglich ist.