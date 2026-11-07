Széchenyi-Therme: Preise, Trubel und Schimmel in Budapester Thermenwelt

Ein Besuch in der Széchenyi-Therme in Budapest offenbart eine Mischung aus neobarocker Pracht und massigem Andrang. Hohe Eintrittspreise und mangelnde Hygiene stehen im Kontrast zur historischen Architektur der Anlage.

Besucher, die nach einem langen Tag in Budapest ihre erschöpften Beine in warmes Wasser legen möchten, finden sich schnell in der Széchenyi-Therme wieder. Der Autor Robin Hartmann, der zum Axel Springer Verlag gehört, hat das größte Thermal-Heilbad Europas besucht und seine Eindrücke festgehalten. Seine Bewertung fällt ambivalent aus: Während die Kulisse prachtvoll ist, fallen die Preise hoch aus und herrscht im Inneren enormer Trubel.

Hohes Eintrittsgeld und ungewollte Nebenkosten

Die Kosten für den Zugang zur Anlage sind für Reisende bereits im Vorfeld spürbar. Der Eintritt kostet 13.200 Forint, was einer Umrechnung von gut 35 Euro pro Person entspricht. Da die Nutzung der Thermalbäder das Tragen von Flip-Flops zwingend vorschreibt, entstanden für das Autorenpaar zusätzliche Ausgaben, falls keine eigene Badeschuhe vorhanden waren. Pro Person fielen dafür knapp 11,50 Euro an, womit die Gummilatschen erworben wurden.

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Die mitgelieferten Gummischuhe erzeugen bei jedem Schritt ein ohrenbetäubendes Quietschen, was den Entspannungseffekt initial kaum beeinträchtigt. Dennoch summieren sich die Kosten für eine einfache Nutzung der Anlage signifikant. Für den reinen Eintrittsanspruch und die Pflichtausstattung zahlen Besucher somit ein Premium, das die historischen und architektonischen Werte der Széchenyi-Therme widerspiegeln soll.

Neobarocke Architektur mit historischem Anspruch

Trotz der hohen Kosten beeindruckt die bauliche Substanz der Széchenyi-Therme weiterhin. Der mehr als 6200 Quadratmeter große Komplex wurde zwischen 1909 und 1913 errichtet und zählt zu den beeindruckendsten Beispielen neobarocker Architektur in der Region. Die imposante Fassade wirkt fast wie ein Baden vor Schloss Versailles und unterstreicht den historischen Status des Heilbads als kulturelles Erbe.

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Innerhalb der Anlage stehen den Gästen insgesamt 21 Becken zur Verfügung, ergänzt durch diverse Saunen und Dampfbäder. Die Dimensionen des Komplexes laden dazu ein, sich Zeit zu nehmen und die majestätische Umgebung auf sich wirken zu lassen. Architektonisch steht die Széchenyi-Therme für eine Ära, in der öffentliche Bäder auch als Orte der Gesellschaft und des Prunks dienten. Diese Pracht ist auch heute noch in den großen Hallen und Pools erkennbar.

Massiver Andrang und Hygienemängel in Innenräumen

Die Széchenyi-Therme ist jedoch nicht nur für ihre Architektur bekannt, sondern auch für einen sehr hohen Besucherandrang. In vielen Bereichen, insbesondere am Whirlpool im Adventure Pool, wurde der Andrang als brechend voll beschrieben. Als das Autorenpaar endlich einen Platz ergattern konnte, drängten ständig andere Gäste nach, was die Entspannung stark störte. Eine Situation wurde als besonders absurd empfunden, als ein kräftiger Mann sich kurzerhand auf den Schoß des Besuchers setzte.

Neben dem Lärm und der Enge fielen auch hygienische Mängel auf, die den Gesamteindruck trübten. Im Inneren der Anlage wurden großflächige Schimmelbildungen, abblätternder Putz und durch den hohen Mineralgehalt des Wassers schwarz verfärbte Kacheln beobachtet. An einigen Stellen erinnerte die Szenerie mehr an eine Horrorfilm-Kulisse als an ein renommiertes Heilbad, was die Diskrepanz zwischen außen und innen deutlich macht.

Ruhe in der Phönix-Sauna als abschließender Kontrast

Ein Gegenpol zu dem lauten Treiben in den Becken bot die 90 Grad heiße Phönix-Sauna, die als textilfreier Bereich gestaltet ist. Dort konnte tatsächlich etwas Ruhe gefunden werden, abseits der massenweisen Strömung in den Pools. Nach knapp drei Stunden Aufenthalt entschied das Autorenpaar, die Széchenyi-Therme zu verlassen, da die Reizüberflutung durch Lärm und Menschenmassen überwog.

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Das abschließende Urteil zur Széchenyi-Therme ist vielschichtig. Die Anlage wird als monumental, geschichtsträchtig und herrlich skurril beschrieben. Sie bietet eine einzigartige Atmosphäre, die nur in wenigen anderen Thermalbädern Europas zu finden ist. Gleichzeitig erfordert der Besuch eine hohe Toleranzgrenze für Lärm, Enge und teilweise veraltete Infrastruktur, um den vollen Genuss der Thermalwässer zu ermöglichen.