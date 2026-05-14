Das Szenario RCP8.5, das eine katastrophale Zukunft in Aussicht stellt, hat seit mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftliche Studien und politische Entscheidungen beeinflusst. Jetzt wird es ausgemustert, weil es unrealistisch ist. Die Klimaforscher kritisieren, dass es zu viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen hat.

Das gruseligste aller Klimaszenarien bestimmt wissenschaftliche Studien, Medien und Politik; Regierungen berufen sich darauf – dabei ist es unrealistisch. Nun wird es ausgemustert, das hat Folgen.

Ein reißerisches Klimaszenario, das eine katastrophale Zukunft in Aussicht stellt, bestimmt seit mehr als einem Jahrzehnt wissenschaftliche Studien. Im jüngstennutzte das Szenario, das hohe Klimaschäden für Deutschland ausspuckte, um neue Gesetze und Strategien zu rechtfertigen: beispielsweise die „Klimaanpassungsstrategie“ und das Klimaanpassungsgesetz. Doch jetzt soll das Szenario abgeschafft werden. In der neuen Sammlung der Klimaszenarien des World Climate Research Programme (WCRP) ist es nicht mehr vertreten.

RCP8.5 wurde durch mildere Szenarien ersetzt. Klimaforscher um Detlef van Vuuren, führender Szenarien-Entwickler, der schon früh kritisiert hatte, dass RCP8.5 fälschlicherweise als wahrscheinliches Szenario präsentiert wurde. RCP8.5 beschreibt ein Extremszenario: Die CO₂-Konzentration zusammen mit anderen Klimagasen in der Luft würde so stark steigen, dass sich die Erde massiv erwärmt – um 8,5 Watt pro Quadratmeter. Heute liegt die CO₂-Konzentration bei 420 ppm (Teilchen pro Million Luftteilchen).

Für RCP8.5 müsste die Konzentration von CO₂ und ähnlicher Gase auf 1400 steigen. Derzeit fügt die Menschheit zwei bis drei ppm CO₂ pro Jahr hinzu. Wenn die Emissionen bis Ende des Jahrhunderts auf einem konstanten Niveau bleiben – was Experten angesichts der eingeleiteten Energiewende als pessimistisch erscheint –, gelangten weitere 3200 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Umwelt; nicht einmal die Hälfte des RCP 8.5-Szenarios wäre erreicht. RCP8.5 setzt eine sehr starke Ausweitung fossiler Energien voraus, insbesondere der Kohlenutzung.

Die Menschheit müsste pro Tag mehr als ein Kohlekraftwerk bauen, die Verbrennung von Kohle verfünffachen und ihren jährlichen CO₂-Ausstoß verdoppeln. Auf solch eine Steigerung deutete nichts hin. Seit einem Jahrzehnt steigen die globalen CO₂-Emissionen kaum noch – sie verharren nahe Rekordniveau bei rund 40 Milliarden Tonnen pro Jahr. Nein.

Bereits 2014, kurz nach den ersten Studien mit RCP8.5-Szenario, war dem Klimawissenschaftler Justin Ritchie aufgefallen, dass das RCP8.5-Szenario einen exorbitanten Kohle-Boom voraussetzte, für den es keine Anzeichen gab. Das Szenario basierte auf „systematischen Fehlern“. RitchiesNein. Klimaforscher klagen schon lange, dass das Szenario übermäßig die Klimadebatten bestimmen würde.

Das Klimasekretariat der Vereinten Nationen hatte bereits vor fünf Jahren hatte, dass der Erwärmungstrend dem Szenario RCP4.5 folgt, was den Klimamodellen zufolge eine globale Erwärmung von knapp drei Grad gegenüber dem 19. Jahrhundert bedeuten würde. Ein glimpflicherer Verlauf als bei RCP8.5. Nein.

Dass die globale Erwärmung drei Grad überschreiten könnte, erscheint weiterhin möglich. Auch das neue Extremszenario geht mit hohen Klimarisiken einher, betont beispielsweise der Szenarien-Forscher Zeke Hausfather vom Klimainstitut Berkeley Earth. Kontinente erwärmen sich stärker als der Durchschnitt, langfristig drohen mancherorts mehr Dürre und Starkregen, mehr Hitze sowieso. Der Meeresspiegel wird auch nach den bestehenden Szenarien lange weiter ansteigen, Gletscher und Eiskappen schmelzen.

Mögliche Folgen der Erwärmung sind nur ungenau bekannt, was nicht beruhigen kann





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