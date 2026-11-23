In den Neunzigerjahren war T-Seven Sängerin im Erfolgstrio Mr. President („Coco Jamboo“). Doch was macht sie eigentlich heute? BUNTE.de hat sie getroffen.

In den Neunzigerjahren war T-Seven Sängerin im Erfolgstrio Mr. President . Doch was macht sie eigentlich heute? BUNTE.de hat sie getroffen.

„Coco Jamboo“ war der größte Hit des erfolgreichen Pop-Trios Mr. President. Eine der beiden Sängerinnen war Judith Buthmann , die unter ihrem Künstlernamen T-Seven auftrat. Der setzte sich aus ihrer Vorliebe für Techno-Musik und Kleidung der Siebzigerjahre zusammen. Im Jahr 2000 verließ Judith die Band.

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BUNTE.der trifft T-Seven bei der „Weihnachten im Tierpark“-Eröffnungsveranstaltung in Berlin. Dort tritt sie mit einem Best-Of-Medley auf und hat mit „Christmas on the Dancefloor“ sogar ein nagelneues Lied am Start. Sie zu BUNTE.de: „Ich hätte nie gedacht, dass ich mit den alten Songs mal wieder auf die Bühne gehen würde.

“Judith Hildebrandt arbeitet als Pferdetrainerin Auch wenn sie in den letzten Jahrzehnten nie ganz aufgehört hat, mit ihrer Musik aufzutreten, hatte sie in der jüngsten Vergangenheit einen komplett anderen Beruf: „Ich arbeite als Verhaltenstrainerin für Pferde, weil ich seit meinem neunten Lebensjahr schon immer geritten bin. Mit elf Jahren habe ich dank meiner Eltern mein erstes Pony gehabt.

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“ Judith weiter: „Später habe ich dann Trainerscheine für Pferdeerziehung gemacht. Da bin ich aber eher so reingerutscht. Eigentlich wollte ich diese Scheine nur für meine Pferde haben. Dann haben alle anderen gesehen, wie meine Pferde erzogen sind, und ich wurde gefragt, ob ich das für andere Pferde auch machen kann.

Dann kamen die ersten Anrufe und Fragen wie: 'Mein Pferd beißt mich. Was kann ich da tun?

' So ging das bei mir los. “Im vorigen Jahr fragte Sänger und Moderator Judith, ob sie nicht zusammen in seiner Show „Coco Jamboo“ singen könnten. Danach kamen immer mehr Gesangsanfragen – sogar aus den Vereinigten Staaten und Mexiko. Dazu Judith: „Ich arbeite auch weiterhin noch als Pferdetrainerin.

Allerdings sehr viel weniger, aber ganz aufgeben möchte ich ihn nicht.

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“ Wie erklärt sich Judith die aktuell hohe Nachfrage nach Neunzigerjahre-Musik? Sie zu BUNTE.de: „Ich glaube, dass viele die Neunzigerjahre wiederhaben wollen. Es herrscht eine große Sehnsucht nach früher. Damals war auch nicht alles super, aber man hat die schlechten Nachrichten nicht permanent aufs Handy bekommen.

“ Aktuell tourt T-Seven mit der „90s Super Show“ durch Deutschland, die sie zusammen mit Mola Adebisi auch moderiert. Dabei sind auch andere Neunzigerjahre-Bands wie Culture Beat , Snap! und 2Unlimited .