Eine mögliche Übernahme lässt die Aktie von Imperial Brands auf ein Neunjahreshoch steigen. Gleichzeitig profitieren Aktionäre von einer höheren Dividende.

Eine mögliche Übernahme lässt die Aktie von Imperial Brands auf ein Neunjahreshoch steigen. Gleichzeitig profitieren Aktionäre von einer höheren Dividende. Mit dem Kauf des britischen Konkurrenten, zu dessen Markenportfolio Davidoff, Gauloises und West gehören, könnte Altria seine internationale Präsenz erheblich ausbauen.

Seit der Abspaltung vonIm Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die Altria führt bereits Gespräche mit einem potenziellen Partner, der im Falle einer Übernahme Teile des Geschäfts von Imperial Brands übernehmen könnte.

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Dabei könnte es sich lautDie Imperial-Brands-Aktie beendete den Donnerstagshandel in London mit einem Plus von 13,27 Prozent bei 34,32 Pfund. Zwischenzeitlich erreichte sie mit 35,62 Pfund den höchsten Stand seit neun Jahren. Für bestehende Aktionäre ist die Kursrallye gleich doppelt erfreulich. Wer die Aktie bereits vor Donnerstag im Depot hatte, erhält zusätzlich eine Quartalsdividende von 41,68 Pence je Aktie.