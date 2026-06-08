Tabakovic hofft nach Verletzungsschock auf WM-Comeback gegen Kumpel Elvedi

Haris Tabakovic erlitt am letzten Bundesliga-Spieltag eine Knöchelverletzung, doch der bosnische Stürmer arbeitet fieberhaft an seiner Rückkehr für die WM. Er könnte in der Gruppenphase auf seinen Gladbach-Freund Nico Elvedi treffen.

Haris Tabakovic (31) nimmt für Bosnien-Herzegowina offiziell als Spieler von Borussia Mönchengladbach an der WM in den USA, Kanada und Mexiko teil, obwohl er noch bis zum 30.

Juni beim VfL Wolfsburg unter Vertrag steht. Der Stürmer, der das kleine Land sensationell in den Playoffs gegen Italien zur WM geschossen hatte, erlitt am letzten Bundesliga-Spieltag gegen seinen künftigen Arbeitgeber Hoffenheim einen Verletzungsschock. Beim 4:0-Sieg seiner damaligen Mannschaft Borussia Mönchengladbach knickte Tabakovic eine Viertelstunde vor Schluss ohne Fremdeinwirkung böse um.

Zunächst wurde ein Fußbruch befürchtet, doch der Stürmer gab bei Instagram drei Tage später leichte Entwarnung: 'Es ist nicht ganz so schlimm, ich werde auf jeden Fall mit in die USA reisen und meine Mannschaft dort unterstützen.

' Nach BILD-Informationen erlitt Tabakovic eine Dehnung der Außenbänder mit leichter Kapselbeteiligung und einen minimalen Haarriss im linken Knöchel. Nun hofft er tatsächlich auf ein Comeback bei der WM, insbesondere gegen einen Gladbach-Kumpel. Das Sensationsteam aus Bosnien-Herzegowina trifft in der Gruppe B am 12. Juni auf Co-Gastgeber Kanada, sechs Tage später auf die Schweiz und am 24.

Juni auf Katar. Tabakovic könnte dabei ausgerechnet auf seinen Freund Nico Elvedi treffen, der für die Schweiz spielt. Auch drei Ex-Gladbacher stehen im Schweizer Kader: Granit Xhaka (33, Sunderland), Djibril Sow (29, Sevilla) und Denis Zakaria (29, Monaco). Tabakovic zeigte sich vor der WM kämpferisch: 'Ich habe mit Nico schon in der Kabine geflachst, dass er sich auf das Duell mit mir richtig freuen kann.

' Dass es dazu kommt, stand lange auf der Kippe, doch nach der positiven Diagnose kann es jetzt doch noch funktionieren. Tabakovic befindet sich im Lauftraining und arbeitet intensiv an seiner Rückkehr. Die Vorbereitung auf das Turnier verlief für Bosnien mit zwei Testspielen: gegen Nordmazedonien (0:0) und Panama (1:1).

Dabei stand Tabakovic noch nicht im Kader, sodass das Team von Ex-Bundesliga-Star Sergej Barbarez (54) mit Ermedin Demirovic (28, Stuttgart), Jovo Lukic (27, Cluj) und Samed Bazdar (22, Bialystok) im Sturm agierte. Zudem haben die Bosnier mit Edin Dzeko (40, Schalke) einen weiteren erfahrenen Stürmer in der Hinterhand. Tabakovic hofft, rechtzeitig fit zu werden, um sich im Kampf um einen Platz im WM-Kader zu behaupten.

Sein Verletzungspech könnte sich letztlich als glückliche Fügung erweisen: Die leichte Bänderdehnung heilt schneller als befürchtet, und wenn alles optimal läuft, steht einem Einsatz gegen die Schweiz oder Katar nichts im Wege. Die Mannschaft reist mit viel Vorfreude und einer Portion Selbstvertrauen in die USA, denn als WM-Überraschung haben sie nichts zu verlieren. Für Tabakovic persönlich wäre die WM-Teilnahme ein krönender Abschluss einer turbulenten Saison.

Nach dem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Hoffenheim im Sommer steht er nun vor der Herausforderung, sich bei seinem neuen Verein zu beweisen. Ein erfolgreiches Turnier könnte ihm dabei helfen, den Schwung mitzunehmen. Die Fans in Bosnien fiebern mit, denn Tabakovic ist nach seinen entscheidenden Toren in den Playoffs zu einem Nationalhelden geworden. Sein unbändiger Wille, trotz der Verletzung alles zu geben, zeigt den Charakter des Stürmers.

Die nächsten Tage werden zeigen, ob er rechtzeitig wieder voll belasten kann. Sollte das Comeback gelingen, wird das Duell mit der Schweiz besonders emotional: Nico Elvedi und er teilten sich jahrelang die Kabine in Gladbach und pflegen eine enge Freundschaft. Nun könnten sie sich auf dem größten Fußballspielplatz der Welt gegenüberstehen - ein Traum für beide





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