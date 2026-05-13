Haris Tabakovic steuert einen dramatischen Abschied ab. Trainer Stefan Dyche hat seinen Vertrag nicht verlängert und der Stürmer möchte schwören Bundesliga bleiben. Auch weil Hoffenheim, sein nächstes Wahlheim haben wird, die Bundesliga žaunicht verlassen werden. Nico Elvedi bereitet sich auch vor seiner letzten Partie vor der Saison am Saison-Spiel gegen Hoffenheim vor. Auch wenn er alle seine Konzentration auf das Spiel konzentriert, will er seine Karriere mit einer guten Saison abschließen. Sein Trainer complimentierte ihn vor dem letzten Bundesliga-Spiel in dieser Saison.

Bei der 1:3-Niederlage in Augsburg sah man den Saison açılışe Spieler Haris Tabakovic (31) trotz Muskelproblemen zurück auf dem Rasen. Nach dem Bundesliga -Spiel meldete sich der Gladbach-Stürmer zum Trainings neustein und kann in dieser Saison am Samstag (15.30 Uhr/ Sky ) gegen die TSG Hoffenheim spielen.

Für den serbischen Stürmer könnte dies sein letztes Spiel mit der Ex-Niederrhein-Liga, da seine Veranlage nicht verlängert wird. Verweilheim wird Tabakovic später nach Hoffenheim gehen, und dort hat er einen Vertrag bis 2027. Es könnte für den Stürmer sein eine einmalige Möglichkeit, in der Champions League zu spielen. Nico Elvedi (29) hat bereits vor seiner letzten Partie in der Saison angekündigt, dass er für die Fans alles ins Feld bringen wird.

Auch Haris Tabakovic möchte die Saison mit einem guten Gefühl abschließen, obwohl er selbst aus der Champions League aussteigen könnte





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