Tabea Kemme wechselt in den Aufsichtsrat der Eintracht Braunschweig

Die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme übernimmt nach ihrer Wahl in den Aufsichtsrat von Eintracht Braunschweig eine neue strategische Aufgabe im deutschen Profifußball.

Die deutsche Fußball-Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme hat eine neue wichtige Funktion im Profifußball übernommen. Am vergangenen Sonntag wurde sie während der Mitgliederversammlung in den neunköpfigen Aufsichtsrat der Profifußballgesellschaft von Eintracht Braunschweig gewählt. Mit dieser Wahl schließt die 34-Jährige eine Lücke in der Kontrollstruktur des Zweitligisten und bringt umfassende Expertise in das Gremium ein. Die Entscheidung markiert den Start einer neuen Ära für die Verantwortlichen des Vereins.

Neue Rolle im Aufsichtsrat des Zweitligisten

Tabea Kemme folgte auf Torsten Sümnich, der bisher dieses Mandat innehatte. Gemäß der Vereinssatzung ist es zwingend erforderlich, dass die Position im Aufsichtsrat mit einer Person besetzt wird, die über nachgewiesene Profifußball-Kompetenz verfügt. Kemme stellte sich als einzige Kandidatin zur Wahl und erhielt das Mandat ohne Gegenkandidaten. Ihre Wahl unterstreicht das Bestreben des Vereins, strategische Entscheidungen auf einer fachlich hochkarätigen Grundlage zu treffen und die Verbindung zur Elite des deutschen Fußballs zu festigen.

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Präsidentin Nicole Kumpis mit klarer Wiederwahl

Im Zuge derselben Veranstaltung wurde auch das Präsidium des Zweitligisten neu gewählt. Nicole Kumpis setzte sich in diesem Prozess gegen Axel Ditzinger durch und wurde mit 622 von insgesamt 1.019 abgegebenen Stimmen als Präsidentin wiedergewählt. Diese klare Mehrheit belegt die starke Unterstützung innerhalb der Mitgliedschaft für die aktuelle Führungsspitze. Durch Kemmes Aufnahme in den Aufsichtsrat entsteht eine führende Rolle im Verein, an der nun zwei Frauen maßgeblich beteiligt sind. Diese Konstellation soll die strategische Ausrichtung des Klubs in Zukunft mitbestimmen.

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Reiche Karriere und Erfolge auf höchstem Niveau

Die Erfahrung, die Kemme in den Aufsichtsrat einbringt, ist außergewöhnlich umfangreich. Während ihrer aktiven Zeit als Verteidigerin absolvierte sie 157 Spiele für den 1. FFC Turbine Potsdam. Mit diesem Verein gewann sie viermal die deutsche Meisterschaft, konkret in den Jahren 2009 bis 2012, und wurde 2010 Champions-League-Siegerin. Im Jahr 2018 wechselte sie nach England zu Arsenal, wo sie drei Mal auflief und ebenfalls die Meisterschaft feiern konnte. Auf internationaler Ebene stand sie 47 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz.

Aktuelle Lage und Tabellenposition des Vereins

Der Wechsel in den Aufsichtsrat findet in einer spezifischen sportlichen Phase für Eintracht Braunschweig statt. Nach elf Spieltagen der aktuellen Saison liegen die Niedersachsen derzeit auf Rang 13 der Tabelle. Mit elf Punkten haben sie exakt so viele Zähler wie der Karlsruher SC auf dem Relegationsplatz 16. Diese knappe Differenz macht jede strategische Entscheidung im Klub umso relevanter. Tabea Kemmes Expertise wird in dieser kritischen Phase dazu beitragen, Weichen für die weitere Entwicklung der Profifußballgesellschaft zu stellen und die Position in der Liga zu sichern.