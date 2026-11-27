Künstliche Intelligenz kann Texte erstellen, Videos und Bilder generieren, die zum Teil täuschend echt wirken. Das stellt Kunstschaffende vor Herausforderungen. Auch im öffentlichen Kulturbetrieb wird sie genutzt und diskutiert – so etwa in Würzburg.

KI erkennt man mittlerweile in Werbespots, auf Social-Media, aber auch in Kunst und Kultur. Kunstschaffende spüren die Auswirkungen: Aufträge werden weniger, KI kann der kostengünstigere Konkurrent sein.

KI-Fähigkeiten entwickeln sich weiter, die Erzeugnisse wirken zunehmend realitätsnäher. Das Mainfranken Theater hat mit Hilfe von KI Plakate erstellt. Kunstschaffende sind empört.öffentlichen Kulturlandschaft ist künstliche Intelligenz mittlerweile angekommen , aber auch mit Kritik konfrontiert. Das Mainfranken Theater Würzburg wirbt im aktuellen Spielzeitheft 2026/27 und in seiner Außenwerbung mit Plakaten, die mit KI-Unterstützung erstellt wurden.

Advertisement

Advertisement

Das Besondere: Die Plakate basieren auf einer Auftragsarbeit eines Würzburger Künstlers. Dieser hat sich auf BR24-Anfrage nicht dazu geäußert. Das Bild ziert das Cover des aktuellen Spielzeithefts. Intendant Daniel Morgenroth sieht in der KI-Nutzung als öffentlicher Kulturträger kein Problem: "Das ist weder eine kategorische Entscheidung für die nächsten 300 Jahre, noch der Wunsch menschliche Künstler abzuschaffen, im Gegenteil.