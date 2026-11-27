Tabu-Bruch? Würzburg diskutiert KI-Einsatz im Kulturbetrieb
Künstliche Intelligenz kann Texte erstellen, Videos und Bilder generieren, die zum Teil täuschend echt wirken. Das stellt Kunstschaffende vor Herausforderungen. Auch im öffentlichen Kulturbetrieb wird sie genutzt und diskutiert – so etwa in Würzburg.
KI erkennt man mittlerweile in Werbespots, auf Social-Media, aber auch in Kunst und Kultur. Kunstschaffende spüren die Auswirkungen: Aufträge werden weniger, KI kann der kostengünstigere Konkurrent sein.
KI-Fähigkeiten entwickeln sich weiter, die Erzeugnisse wirken zunehmend realitätsnäher. Das Mainfranken Theater hat mit Hilfe von KI Plakate erstellt. Kunstschaffende sind empört.öffentlichen Kulturlandschaft ist künstliche Intelligenz mittlerweile angekommen , aber auch mit Kritik konfrontiert. Das Mainfranken Theater Würzburg wirbt im aktuellen Spielzeitheft 2026/27 und in seiner Außenwerbung mit Plakaten, die mit KI-Unterstützung erstellt wurden.
Das Besondere: Die Plakate basieren auf einer Auftragsarbeit eines Würzburger Künstlers. Dieser hat sich auf BR24-Anfrage nicht dazu geäußert. Das Bild ziert das Cover des aktuellen Spielzeithefts. Intendant Daniel Morgenroth sieht in der KI-Nutzung als öffentlicher Kulturträger kein Problem: "Das ist weder eine kategorische Entscheidung für die nächsten 300 Jahre, noch der Wunsch menschliche Künstler abzuschaffen, im Gegenteil.
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