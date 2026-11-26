Bittere Nachricht für Schlagerfans und Stefan Mross: Nach dem Aus seiner ARD-Show gibt es nun die nächste Hiobsbotschaft.

und seine treuen Fans zerbricht der letzte Funken Hoffnung auf ein Wunder am gewohnten Ort. Wie eine Sprecherin des Freizeitparks laut Deutscher Presse-Agentur bestätigte, wird die bekannte Freiluftarena im Europa-Park komplett zurückgebaut.

Damit ist das endgültige Aus für die beliebte ARD-Musikshow „Immer wieder sonntags“ in Rust bei Freiburg besiegelt. Zuvor hatte es hinter den Kulissen offenbar noch Verhandlungen über eine mögliche Fortsetzung der Schlagershow am bisherigen Produktionsstandort gegeben, die jedoch ohne Einigung endeten. Warum die Gespräche letztlich scheiterten, blieb zunächst unklar. Besonders schmerzhaft trifft diese Nachricht den 50-jährigen Moderator selbst.

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Erst in den vergangenen Wochen hatte Mross mit emotionalen Andeutungen und Videos in den sozialen Medien bei seinem Publikum neue Hoffnungen auf eine Rückkehr geweckt – nun folgt die ernüchternde Realität. Bereits zuvor hatte die ARD das Kultformat nach rund 30 Jahren aus Kostengründen aus dem Programm gestrichen.